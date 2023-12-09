نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيقولا معوض: متحمس لعرض مسلسل "الحشاشين" في السباق الرمضاني المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضافت الإعلامية إنجي علي الفنان نيقولا معوض في برنامجها الخاص بها “ أسرار النجوم” وتحدث نيقولا عن دوره في مسلسل “ الحشاشين ” وفي هذا التقرير المُبسط سيكشف دوت الخليج الفني عن أبرز تصريحات نيقولا معوض في برنامج “ أسرار النجوم”

نيقولا معوض

أبرز تصريحات نيقولا معوض في برنامج “ أسرار النجوم”

تحدث نيقولا معوض عن مسلسل “ الحشاشين ” قائلًا “ أنه انتهى التصوير لأكثر من 50٪ من أحداث المسلسل الذي يجسد فيه الفنان كريم عبد العزيز دور عمر المختار”

وفي تقدير نيقولا “كانت تجربته مع كريم عبد العزيز إيجابية، حيث أكد أنه من بين أفضل الفنانين الذين تعاون معهم في الفترة الأخيرة.

وأكد على أن مسلسل الحشاشين، الذي كتبه عبد الرحيم كمال ويخرجه بيتر ميمي، سيكون قفزة فنية كبيرة للدراما المصرية والعربية، نظرًا للجهد الكبير المبذول فيه والتقنيات المتقدمة المستخدمة في الإخراج”

أبطال مسلسل “ الحشاشين”

يشارك في بطولة مسلسل “ الحشاشين” كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.