انت الان تتابع خبر رسالة مؤثرة جداً من محمود المليجي لـ رشدي أباظة وانهيار في البكاء على الشاشة.. لن تصدق مضمون رسالته والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حل الفنان الراحل محمود المليجي في إحدى حلقات برنامج "ساعة زمان" والذي كان قد تم إذاعته عبر أثير الإذاعة المصرية وتحدث خلاله عن أدواره في السينما والتلفزيون ففتح قلبه في الحديث عن الفنان الراحل رشدي أباظة حينما فاجأته المذيعة آمال العمدة بتسجيل صوتي لرشدي أباظة.

والذي كان في ذلك الوقت متوفيا وقال في التسجيل رأيه عن المليجي وتلك الموهبة المتفردة التي كان يتمتع بها وعن فرصه في الوصول إلى العالمية.

وإذا تتفاجأ المذيعة والمليجي يبكي قائلا: "«رشدي.. أنت بعيد عني دلوقتي، إنّما أعتقد إنك سامعني، أنا مفتقدك، مفتقدك أوي يا رشدي».. جملة مؤثرة، قالها الفنان المليجي بصوت خنقه البكاء، بعد سماعه رسالة رشدي أباظة الخاصة به، والتي رفض فيها رشدي مقارنة المليجي بالنجم العالمي أنتوني كوين، مؤكدا أنّ المليجي لم يعتمد على العنف سواء الجسدي أو الصوتي كأنتوني كوين، لكنه قادرا على فعل كل شيء وإبهار من يشاهده بموهبة متفردة لا مثيل لها.

لم يفز المليجي بأدوار البطولة في السينما أو التلفزيون، بسبب وضعه في شخصية «الشرير» أو «القاتل»، حسب رشدي، الذي أكد أنّ المليجي لديه الكثير، وقادر على أداء كل الأدوار بمنتهى السهولة والبراعة: «محمود المليجي عملاق في الأداء، ومخدش أدوار البطولة لأن البطل ديما بيقتل الشرير في الآخر، وهو كان مطلوب ديما في أدوار الشرير».

كان رشدي على يقين أنّ المليجي بإمكانه الوصول إلى العالمية وأداء الأدوار بمنتهى السهولة والبساطة: «المليجي مش محتاج يتمنى، هو يقدر يعمل أي مشهد في فيلم عالمي بمنتهى السهولة والبساطة ومن أول مرة، وده مستوى أنا اتمنى أوصل له».a