نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انهيار أبو الليف أثناء تشييع جنازة شقيقه الفنان عادل أنور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل الفنان والمطرب نادر أبوالليف في حالة بكاء شديدة أثناء تشييع جنازة شقيقه الفنان والمخرج عادل أنور، ظهر اليوم من مسجد الرحمن بمنطقة الرماية.

و حضر تشييع الجنازة كل من نادر أبو الليف، وأيمن بهجت قمر، وأشرف زكي، وأيمن عزب، والكاتب أكرم السعدني، ومحمد الصاوي، وعدد من أهالي الراحل.

إعلان وفاة عادل شقيق الفنان أبوالليف

يذكر أن المطرب نادر أبو الليف قد أعلن وفاة شقيقه عادل فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونشر على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا، "توفي إلى رحمة الله أخي الفنان عادل أنور.. رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه.. شكرًا.

عادل أنور هو ممثل ومؤلف ومخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، وشارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة وغيرها.

وكان من أبرز الأعمال التي شارك فيها مؤخرًا الفنان عادل أنور، ونالت إشادات النقاد والجمهور دور الدكتور عبد العزيز أحمد رئيس قسم الديناميكا والمركبات الفضائية في مسلسل فلانتينو بطولة عادل إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.