أحمد سعد ينشر فيديو برفقة النجم العالمي ويل سميث

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أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان أحمد سعد فيديو له برفقة النجم العالمي ويل سميث وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتب احمد سعد: “حبيبي ويل سميث”، فيما لاقى الفيديو تفاعلا قويا بين الجمهور.

يستعد المطرب أحمد سعد لإحيائه حفل الميدل بيت ساوند ستورم في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، لذلك سافر منذ قليل على متن طائرة خاصة إلى هناك، ومن المفترض أن يحيى سعد حفلته الغنائية يوم 16 من شهر ديسمبر الحالي ويشاركه الغناء فى هذا الحفل كل من فريق كايروكي ونانسي عجرم وحسن أبو الروس وداليا مبارك ومحمد رمضان.

تفاصيل المهرجان

ويقام مهرجان الميدل بيت ساوند ستورم لعام 2023 على مدار ثلاثة أيام يبدأ يوم الخميس الموافق 14 من شهر ديسمبر وحتى يوم السبت 16 من نفس الشهر ويضم مجموعة كبيرة من النجوم، وتحيى المطربة روبي حفلات غنائيا ضمن فعاليات المهرجان ويشاركها الغناء فى الحفل المطرب الأمريكي كريس براون بالإضافة إلى حميد الشاعري ورامي صبري ومحمد العسيلي وحكيم

أحدث حفلاته

وكان أحدث ظهور لأحمد سعد فى السعودية خلال حفل روائع رياض السنباطي، حيث شارك سعد فى الحفل بجانب مجموعة كبيرة من المطربين وعلى رأسهم شيرين عبد الوهاب ومي فاروق وريهام عبد الحكيم وغيرهم من المطربين العرب والمصريين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد هي اغنية "غصن الزيتون" الذي طرحها مؤخرًا تضامنًا مع أهالي غزة عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند ومواقع التواصل الإجتماعي، ايضا شارك في حفل "روائع السنباطي" ضمن فعاليات "موسم الرياض" على مسرح أبوبكر سالم، ويشهد الحفل مشاركة نجوم الغناء البارعين في الوطن العربي، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وذلك في مساء أمس الخميس، كما قدم أغنية "يالعبة الأيام" للفنانة وردة الجزائرية خلال فقرته في حفل "روائع السنباطي"، حيث أبدع بأداءه وارتدى بدلة سوداء،وشهدت إستحسان أحمد سعد وتفاعلًا حيويًا من الحضور الذين قاموا بالتصفيق بشكل فوري عند انتهاء الأداء، أغنية “يا ليالي” التى غناها برفقة النجمة روبى، وهى الأغنية التى تجمع بينهما لأول مرة، من كلمات فلبينو،وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى واسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبدالواحد