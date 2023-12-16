نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فهيم ينعى وفاة المخرج أحمد البدري وعادل أنور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان محمد فهيم وفاة المخرج أحمد البدري وعادل أنور خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام ".

كتب محمد فهيم:' لا إله إلا الله وانا لله وإن إليه راجعون وفاة الأساتذة الطيبة والناس الجميلة المخرج أحمد البدري والفنان القدير عادل أنور ربنا يرحمكم برحمته الواسعة ".

نعي الفنان محمد دياب عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك المخرج القدير الراحل أحمد البدري حيث نشر صورة له معلقًا عليها “ الله يرحمك يا أستاذ يا محترم يا طيب نسألكم الدعاء للأستاذ أحمد البدرى ربنا يرحمك ”

نعي الفنان منير مكرم عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلًا " الدوام لله

المخرج الكبير

احمد البدري"

فقد اليوم الوسط الفني واحدًا من أهم المخرجين على الساحة، والذي قدم عدد من الأعمال الفنية المميزة وصنع نجومية عدد من النجوم في السينما ولعل أشهر باسم سمرة وتامر حسني، وغيرهم.

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من مساء أمس الفنان عادل أنور شقيق الفنان نادر أبو الليف وخال السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر.

ويستعد الفنان نادر أبو الليف والسيناريست أيمن بهجت قمر في استقبال واجب العزاء في الراحل عادل أنور، اليوم الجمعة، عقب صلاة المغرب، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

ودخل السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر والفنان نادر أبوالليف في حالة بكاء شديدة أثناء تشييع جنازة الفنان والمخرج عادل أنور، ظهر اليوم من مسجد الرحمن بمنطقة الرماية.

وشارك عدد من نجوم الوسط الفني وأعضاء نقابة المهن التمثيلية في تشييع جثمان الراحل عادل أنور وصلاة الجنازة على المتوفي، عقب صلاة الجمعة، من مسجد الرحمن بمنطقة الظباط بالرماية.