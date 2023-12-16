كتب ـ خالد بن خليفة السيابي:

احتضن مسرح كلية الدراسات المصرفية والمالية ببوشر العرض المسرحي (المفتاح)

لفرقة نخل للمسرح وذلك تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط وبحضور عدد من المهتمين والعاشقين للمسرح. النص المسرحي من تأليف بدر الحمداني واخراج أسامة السليمي وساعده في الاخراج شهاب السليمي ومدير الانتاج عبدالله الريامي، لعب دور البطولة زهى قادر ويوسف عبد الرحمن وزياد الحضرمي ومحمد السلامي وسالم اليعربي، أما فريق التمثيل فتكون من سمير الهطالي ويعقوب السليمي وسعيد الخروصي ومازن الطارشي، وفي الصوتيات نعيم الصبحي وفي الأزياء الثريا آل سعيد وفي الإضاءة يوسف البلوشي.

وحول هذا العرض قال مخرج العمل : المسرح منبر للمعرفة ويحمل رسائل متنوعة يتفاعل معها الناس وتحرك مشاعرهم وتغذي ذائقتهم وبصريتهم ونحن من خلال نص ( المفتاح ) قدمنا تضامنا بسيطا مع القضية الفلسطينية والتي تستحق ماهو أكثر، واخرجنا مشاهد تحدث في غزة لتقريب المشهد للحضور، وأيضا لكي نحرك مشاعر الناس ونعزز بدواخلهم قيمة هذه القضية المهمة، وعلى كل عربي ومسلم أن يؤمن بها، ويقدم ما يستطيع أقلها دعاء لعله يأتي في ساعة استجابة.

وأضاف: أسعدني تفاعل الحضور وأثلج صدري وجود وجوه شابة ومن الجميل أن يتعرف الشباب على قضيتهم الأولى وبدورهم حث أصدقائهم وأخوانهم بالبذل والعطاء كيف ما كان شكله ومضمونه ، المهم يصب في مصلحة القضية الفلسطينية والتي كبرنا ونحن نعيش واقعها وصداها المحزن الذي أفطر قلوبنا المتهالكة والمتعاطفة مع أهلنا وأطفالنا في فلسطين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «المفتاح» لفرقة نخل للمسرح تجسد «وجع غزة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.