نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب على انفصالها من حسام حبيب.. ويؤكد: "معرفش حاجة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد إعلان خبر انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، وقد أكدت الفنانة شيرين للإعلامي عمرو أديب خبر الإنفصال مؤكدة أنها بحالة جيدة وأن الفنان حسام بحالة جيدة أيضًا.

تعليق شقيق شيرين على خبر إنفصالها

وقد علق محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين على خبر انفصالها وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "والله ولا كنت عايز أعلق على الموضوع أساسًا ولا عايز أصلا يبقى ليا علاقة بأي حاجة، أنا بس المعلومة عندي من يومين وحبيت بس أكد وأفرح جمهورها والناس اللي بتحبها فقط، ومن كتر التليفونات والرسايل من السادة الصحفيين اللي حقيقي بجد مزعجين جدا وأنا مليش أي علاقة ولا قريب ولا عايز الحقيقة بحبها أوي روحي وعمري واختي الكبيرة وتاج راسي وخيرها عليا ولحم كتافي من خيرها وأمي التانية بعد أمي".

واستكمل قائلًا: "وبإذن الله هترجع تاني تكسر الدنيا وتمتعنا بفنها وغناها وصوتها وإحساسها اللي مفيش زيه في الكوكب كله وبتمنالها كل خير من كل قلبي وتاخد بالها من ولادها سندها في الدنيا ونور عنيها ".

ومن جانبه قد علق حسام حبيب على خبر انفصاله عن شيرين أمس بالصمت التام والتجاهل، وعدم التصريح بأي شيء في تصريحات صحفية قائلًا: "معرفش حاجة".

وفي سياق متصل يذكر أنه قد جاء خبر الطلاق أول أمس بعد زواج دام 5 سنوات وفي هذه الفترة نشبت العديد من الخلافات بينهم.

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وجاء خبر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد انتشار أنباء مؤخرًا حول نشوب خلاف بين المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب.

وغادرت الفنانة شيرين عبد الوهاب السعودية بمفردها، بعد مشاركتها في حفل روائع السنباطي بموسم الرياض الذي أقيم مطلع الشهر الحالي.

زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وأقيم حفل زواج شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في شهر أبريل عام 2018، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين، فيما نشبت العديد من الخلافات بينهما خلال فترة زواجهما.

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب المرة الأولى

وفي المرة الأولى التي تم فيها طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وفي شهر نوفمبر عام 2021، انفصلت شيرين عبد اوهاب من حسام حبيب، وخرجت الفنانة شيرين عن صمتها وأكدت حقيقة الخبر، في شهر ديسمبر من نفس العام، عن طريق بيان رسمي نشرته حينها عبر موقع «إكس».