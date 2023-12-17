نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكول كيدمان تبدأ تصوير مشاهد فيلم Babygirl في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت النجمة نيكول كيدمان في موقع تصوير مشاهد فيلمها الجديد Babygirl، الذي تعود من خلاله قريبًا للعمل بالسينما.

ووفق ديلي ميل، الفيلم يجري تصويره حاليًا، في مدينة نيويورك، ومن المنتظر أن يشهد قصة مثيرة للجدل.

وكانت قد كشفت مصادر مقربة من النجمة نيكول كيدمان عن تفاصيل أحدث مشروع درامي ستشارك في بطولته النجمة الكبيرة الحاصلة على الأوسكار.

ووفق ديلي ميل، الفيلم سيكون بعنوان Babygirl، وهو من كتابة وإخراج Halina Reijn، وتدور أحداثه حول قصة حب بين سيدة في عمر الـ 56 وشاب في عمر الـ 27.

الفيلم من المقرر أن يشارك في بطولته هاريس ديكنسون، الذي سيجسد دور الشاب بطل قصة الحب الرومانسية التي تواجه هذا الفارق الكبير في السن.

فترة نشاط فني

وتعيش حاليًا النجمة نيكول كيدمان، فترة انتعاشة فنية، بعد أن صرحت، بأن مسلسلة الناجح Big Little Lies سيعود من جديد في موسم ثالث، بمشاركة بطلاته ريس ويذرسبون وزوي كرافيتس.

ووفق ديلي ميل، قالت نيكول كيدمان، أن العمل على طرح جزء ثالث من المسلسل، يعود قريبًا من إنتاج شبكة HBO، وبمشاركة أيضًا لورا ديرن في دور البطولة.

تكريم تاريخي

وتحتفل قريبًا النجمة نيكول كيدمان بتحقيق إنجاز تاريخي بعد أن تم اختيارها لتحصد تكريمًا فريدًا كأول استرالية تحصل على جائزة الإنجاز العمري الشرفية من قبل المعهد الفيلمي الأمريكي.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل"، أعلنت المؤسسة أن مراسم التكريم ستتأجل إلى العام المقبل بسبب تغييرات في ظروف التنظيم ومكان الحفل، حيث سيقام الحدث المميز في 24 إبريل 2024.