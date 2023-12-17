الثلاثاء.. فرقة عبدالحليم نويرة تتغنى بأعمال فيروز على المسرح الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، سهرة مع أجمل أغاني جارة القمر فيروز تأتى ضمن ليالى الموسيقى العربية المميزة، وتقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر في الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل 19 ديسمبر على المسرح الكبير.

فرقة عبد الحليم نويرة تقدم حفل على المسرح الكبير

ويشارك من فرقة عبدالحليم نويرة يؤديها كل من:"كنزي، بسملة كمال، فرح الموجي، اجفان، اميرة احمد، نهاد فتحي، آيات فاروق، ومايا ناصف من كورال اطفال الاوبرا".

نبذة عن فيروز

ولدت فيروز في عام 1935 في لبنان، اسمها الحقيقي نهاد وديع حداد، أحبت الغناء منذ الصغر واكتشف موهبتها في عمر الرابعة عشر الملحن محمد فليفل أحد مؤسسي المعهد الوطني للموسيقى والحقها به، عملت في الإذاعة اللبنانية كعضو في الجوقة قبل أن يكتشف الملحن حليم الرومي عظمة صوتها وأطلق عليها اسم فيروز لشبه صوتها بالحجر الكريم واختارها تؤدي منفردة خارج الجوقة وقدم لها عددًا من ألحانه، كان لقاءها مع الأخوين عاصي ومنصور الرحباني نقطة التحول في مسيرتها حيث كتبا ولحنا الكثير من أعمالها، تزوجت لاحقًا من عاصي الرحباني وسافرت معه وشقيقه منصور في جولات وحفلات غنائية حول العالم زادت من تألقها وشهرتها.

كما قدمت فيروز مئات الأعمال وشهدت رحلتها الفنية زيارات متعددة لمختلف دول العالم، نالت الكثير من الأوسمة والتكريمات منها وسام الشرف 1963والميدالية الذهبية 1975 في الأردن، ووسام جوقة الشرف في فرنسا 2020 وغيرها.