انت الأن تتابع خبر نانسي عجرم تلغي حفلة بسبب وفاة أمير الكويت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتذرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن المشاركة في الليلة الثالثة والأخيرة من مهرجان "ميدل بيست" في الرياض، بسبب وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وقال بيان صدر عن مكتبها الإعلامي: نانسي اعتذرت عن ميدل بيست، بعد الإعلان عن وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لمشاركة الشعب الكويتي مصابهم الأليم.



وأضاف البيان: تأمل نانسي عجرم بلقاء جمهورها السعودي في وقت قريب وفي ظروف أفضل.



وأوضح البيان أن قرار النجمة اللبنانية باعتذارها عن المشاركة في مهرجان "ميدل ايست"، يأتي إلى جانب سلسلة الحفلات التي قامت بإلغائها أو تأجيلها تضامنا مع الشعب الفلسطيني بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



وكانت نانسي قد كتبت عبر منصة "إكس" عقب الإعلان عن وفاة أمير الكويت: أصدق التعازي للكويت وشعبها الحبيب بوفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح .الرحمة لروحه .