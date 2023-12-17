انت الأن تتابع خبر الجمهور يتشوق لأغنية سعد لمجرد الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاعل الجمهور مع الفنان المغربي سعد لمجرد، بعد اعلانه عن موعد إطلاق فيديو كليب جديد لأغنية "قلي متى"، والتي تعاون فيها مع المغنيتين الهنديتين شيريا غوشال وجنيفر ونجت، وذلك احتفالاً بنجاحها الساحق.



وشوقت الشركة المنتجة للأغنية جمهور لمجرد ومتابعيه للعمل الجديد، إذ شاركت عبر منصة "إنستغرام" مع المجرد بوستر جديد للأغنية التي تخطت حاجز الـ236 مليون مشاهدة على منصو "يوتيوب". وأرفقتها بتعليق جاء فيه: استعد للوقوع بالحب من جديد مع الفيديو الغنائي الساحر "قلي متى"، والذي سيطرح في وقت لاحق من الأحد.



وأعرب عدد كبير من متابعي لمجرد، عن حماستهم الكبير لمشاهدتها، وجاء في التعليقات: "مش قادرة استنى يوم كمان". كما أشاد عدد منهم بالأغنية، مطالبينه بتقديم أعمال جديدة، معلقين:" إنها أفضل أغنية لهذا العام" ، " تقتل التصويرة الجديدة زيدونا"، " نزل لينا شي أغنية جديدة ربي يخليك".



وكان سعد المجرد أعلن مطلع الصيف الماضي خوضه تجربة غناء جديدة بالتعاون مع الفنانين الهنود، وقام منتصف شهر يوليو/ تموز بإطلاق أغنية "قلي متى" على قناته الرسمية في "يوتيوب". وتعاون لمجرد في الأغنية مع المغنية جنيفر ونجت، وهي من كلمات رنا سوتال ومحمد المغربي وألحان مهدي موزايني، وبعد إطلاقها بأيام قليلة تخطت حاجز الـ15 مليون مشاهدة.



وتقول كلمات الأغنية: " آه قولي متى أشوفك أنا متى..عيّاني الشوق.. ناره هايجه في قلبي...أي ياي ياي ياي/ كي ندير أنا نخبي حبك أنا... حالي مفضوح أنا من اللي بيا أي ياي ياي ياي/ خليتيني بلا بيك مهموم...مُحال واش باقي غنفرح في يوم/ أش من دنيا غادي بغيابك نعيش.. واخا نبغي ننساك قلبي ما يبغي".



ولم يتمالك المغني المغربي دموعه أثناء احتفاله بنجاح الأغنية برفقة أصدقائه، إذ ظهر بفيديو عبر منصة "إنستغرام"، وهو يقطع قالب الحلوى أبيض اللون الذي يحمل بوستر الأغنية وشعار يوتيوب. وأرفقه بتعليق جاء فيه: تحياتي لكل معجبيني سبق وأن خططت بمشاركة هذا الفيديو عند وصوله إلى 100 مليون مشاهدة.. ولكنني أخذت استراحة من مواقع التواصل لأعود أقوى.. واليوم نحن نحقق 120 مليون مشاهدة وهذا أمر مذهل للغاية .