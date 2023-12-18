نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو يطرح أغنية "العالم أعمى" عبر يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح المطرب أبو أغنية “ العالم أعمى” باللغة الإنجليزية عبر موقع الفيديوهات “ يوتيوب” وهي الأغنية التي قدمها في مهرجان الجونة السينمائي.

تفاصيل الأغنية

الأغنية من كلمات طارق نادين وألحان منير ماهر ومن توزيع سارة شكل،وهي أغنية تم تنفيذها دعما للقضية الفلسطينية

وحرص الفنان أبو، على دعم القضية الفلسطينية من خلال مشاركته بمنشور عبر الأستوري الخاص به بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه: "يضللكم إعلامكم الغربي بأخباره الكاذبة، التي تتجاهل أن فلسطين أرض محتلة يحاول استردادها أهلها كمقاومة شعبية بلا جيش نظامي".

آخر أعمال

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أبو أغنية هوليلا، من ألبوم فارق على الكل والأغنية من كلمات محمد شافعي، ألحان طارق نديم، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي

طلي يا حبيبتي بجمالك

واتمخترى ليا بفستانك

طلي يا حبيبتي ويا جمالك

قلبي انا من الفرحة غنالك

نورتي حياتي يا حياتي

وحياتك لاسعد اوقاتك

والليلة هنعمل هوليلاااااا

طبلة ومزازيك

وسط العيلة

الليلة هنعمل هوليلاااااا

طبلة ومزازيك

ده مفيش إحساس في الدنيا أحلى

من إحساسي لما معاكي ببقى

بالليل انا هسرق ليكي نجمة

واتحايل بس عنيكي ترضي

هعملك كل اللي ف بالك

الله يا حبيبتي علي جمالك

علشانك قلبي رق قوام

ونادالك لما حس غرام

كان حلمي انا يوم من الايام

اوصفلك حبي دا بكلام

دلوقتي بقولها قدامك

انا ليكي وبيكي وعشانك

والليلة هنعمل هوليلاااااا

طبلة ومزازيك

وسط العيلة