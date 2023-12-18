محمد العمروسي أحدث المنضمين لقائمة أبطال مسلسل "المعلم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان محمد العمروسي، على المشاركة في مسلسل "المعلم"، الذي يقوم ببطولته النجم مصطفى شعبان، وهو من تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، مع مشاركة نخبة من الفنانين مثل سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، وأحمد فؤاد سليم.



أحداث مسلسل "المعلم"

تدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي، حيث يجسد مصطفى شعبان شخصية تاجر سمك يواجه العديد من التحديات في حياته، والمسلسل من المقرر عرضه في شهر رمضان 2024.

وكان النجم مصطفى شعبان، قد بدأ يوم السبت الماضي تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "المعلم"، الذي يتم إنتاجه بواسطة شركة سينرجي، وذلك في الديكور الأساسي للعمل، وشملت المشاهد الأولى تجمعًا للنجم مصطفى شعبان وانتصار إلى جانب عدد كبير من الفنانين.



أحدث أعمال محمد العمروسي

وينتظر العمروسي عرض مسلسله الجديد إنترفيو خلال الفترة المقبلة، والمقرر عرضه على منصة Watch IT قريبًا، وهو بطولة رنا رئيس، خالد شباط، حازم إيهاب، ديانا هشام، ميدو عادل، سارة نور، نور بدر، مونيكا ألفونس، خالد جواد، بالإضافة إلى ظهور الفنانة إسعاد يونس كضيفة شرف خلال المسلسل.



ترويج محمد العمروسي لمسلسل انترفيو



وكان قد روج الفنان محمد العمروسي لمسلسل انترفيو، من خلال نشره مقطع فيديو لبدء تصويره المسلسل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”،وعلق عليه قائلًا: توكلنا على الله.. بدء تصوير مسلسل انترفيو استنونا وادعولنا كتير.