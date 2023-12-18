محمد سعد ينفي تقديم مسلسل "سيدي بشر" في رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم - نفى الفنان محمد سعد ما تداول من أخبار عن مشاركته خلال الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "سيدي بشر" المستوحى من شخصية بشر الكتاتني التي سبق وقدمها في فيلم "الكنز"، وهي الشخصية التي حققت نجاح كبير عند عرضها على الشاشة الكبيرة في وقتها.

تصريحات محمد سعد



وأكد سعد إنه لم يستقر حتى الآن على العمل الذي يمكن أن يشارك به خلال الموسم الرمضاني المقبل، وقال في تصريحات صحفية اليوم: أريد تقديم عمل مختلف، يسعد الجمهور، ويترك آثر بعد انتهاءه.

مشاركة محمد سعد في مسلسل الإكس لانس



يشار أن آخر أعمال محمد سعد كانت مسلسل "الإكس لانس" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وشارك في البطولة: أحمد فتحي، شيرين، ويزو، حسن عبدالفتاح وإبرام سمير، ومن تأليف ورشة بلاك هورس، وإخراج إبرام نشأت.

معلومات عن محمد سعد

وكان الفنان محمد سعد، قد احتفل يوم 14 ديسمبر الجاري بعيد ميلاده، وهو يعتبر من أبرز نجوم "الكوميديا" في مصر والعالم العربي، إذ يمتلك موهبة فطرية وحضورًا ساحرًا، ولدية القدرة على التلون والتوحد مع الشخصيات، براعة في تأدية الأدوار، إفيهات فريدة، مساحات تميز بها، اشتهر بطابع خاص على مستوى الأداء الصوتي المختلف للشخصيات، واستطاع تحقيق عديد من النجاحات في التليفزيون والسينما.

بدأ حبه للتمثيل من صغره، فقد كان يشارك في مسرح المدرسة والنشاطات المدرسية، وبدأ التمثيل في أدوار صغيرة، حتى يأس وفكر في الاعتزال والتطوع في الجيش حتى تأتي فرصة، في فيلم الطريق إلى إيلات عام 1993 وأثبت فيها جدارته، برغم صِغَر الدور، لكن لفت الأنظار إليه، قام بأول بطولة له في فوازير "تياترو "1998، وشارك في مسرحية رد قرضي 1999 ليظهر موهبتة الكوميدية وحيويته وتلونه في صوته وحركاته الجسدية الهزلية، ثم انطلاقته الحقيقية مع شخصية اللمبي عام 2000 في فيلم" الناظر "مع المخرج شريف عرفة ليحقق نجاحًا ساحقًا، ليقوم بعدها بالبطولة مع أحمد حلمي بعد بفيلم 55 إسعاف 2001.