إلهام شاهين تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز في انتخابات الرئاسة: سيستكمل مسيرة التنمية

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الفنانة إلهام شاهين بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، عبرت الفنانة عن سعادتها العارمة لفوزه بالرئاسة من جديد، مشيرةً إلى أن الرئيس سوف يستكمل مسيرته في النهضة والتطوير التي بدأها.

إلهام شاهين تهنيء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز



وكتبت إلهام شاهين منشورًا، عبر حسابها الشخصي بـ إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: مبروك لرئيسنا عبد الفتاح السيسي.. وإن شاء الله يستكمل مسيرة التنمية والتطور التي بدأها لمصرنا الحبيبة أم الدنيا.. ونأمل بإذن الله أن يكون القادم خير لمصر ولكل المصريين.

فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة



ومنذ قليل، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المرشح عبد الفتاح السيسي برئاسة مصر، في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد حصوله على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا من أصوات الناخبين، حيث بلغت تلك النسبة لـ 89.6%، فجاءت نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، بـ حصول عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتًا، بينما حصل حازم عمر على 1.986.352 صوتًا، فريد زهران اكتفى بـ 1.776.952 صوتًا، أما عبد السند يمامة فحقق 822 ألف صوتًا فقط، وبعد إعلان النتيجة في الانتخابات الرئاسية 2024، تصبح الولاية الجديدة لـ السيد عبد الفتاح السيسي هي الثالثة بعدما فاز سيادته بالمنصب في انتخاباد.

خر أعمال إلهام شاهين

ومن ناحية اخري، كان اخر أعمال إلهام شاهين مشاركتها في مسلسل "الفريدو" وهو عمل مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتورمصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصامنصار، تجسد إلهام شاهين خلال الأحداث شخصية مريضة زهايمر تقع في الحب، كما تمر خلال الأحداث بالعديد من المشاكل، منهاخلافها مع صاحب البناية التي تعيش فيها، أما أحمد فهمي يجسد شخصية تدعى فريد، درس الطب لكنه قرر أن يعمل شيف، يتناول العملمشاكل الحب بشكل عصري، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عملمختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، ويتولى السيناريست عمرو ياسين مهمة الإشراف العام على الكتابة، ومنإخراج عصام

فوز إلهام شاهين

ويذكر ان الهام إلهام شاهين قد كرمتخاص عن دعمها لذوي الاحتياجات الخاصة في فيلم" خالي من الكوليسترول"، ويذكر أن دورة العام الماضي بالمهرجان كانت باسم الفنان الكبير يحيى الفخراني وكرمت فيها ليلى علوي وأحمد بدير، وكان قد أعلن المخرج فادي اللوند، رئيسمهرجان الأمل في الاتحاد الأوروبي تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان الأمل السينمائي والتي انطلقت فعالياتها في موناكو ومونت كارلو فيالفترة من 14الي 18ديسمبر الجاري.