في ذكري ميلاده.. محطات من حياة الفنان طلعت زكريا

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم 18 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنان طلعت زكريا الذى اشتهر بخفة دمه وقدم أدوار مهمة تركت بصمة كبيرة مع جمهوره، والذي ولد يوم 18 من شهر ديسمبر عام 1960،قدم طلعت خلال مشواره الفني عددا من الأعمال التلفزيونية والمسرحية بلغت أكثر من 170 عملا.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنان طلعت زكريا..

نبذة عن طلعت زكريا

ولد طلعت زكريا محمد يوسف 18 ديسمبر 1960، تخرج الفنان طلعت زكريا من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984 وبدأ مشواره الفني خلال مسرحية الشخص عام 1982 وقدّم عددًا من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، متزوج وله من الأبناء عمر وأميمة، توفي في 8 أكتوبر 2019 إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الساعات الأولى من دوت الخليج، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.

بداية مرض طلعت زكريا

وأصيب طلعت زكريا في سبتمبر 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا وحقق فيلمه طباخ الريس إيرادات جيدة، متزوج وله من الأبناء عمر وأميمة، وتعرض طلعت زكريا في 8 أكتوبر 2019 لأزمة صحية أخرى، كانت الأخيرة في حياته، ورحل بعدها عن عالمنا عن عمر يناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الساعات الأولى من دوت الخليج، وتم نقله لأحد المستشفيات ليلفظ أنفاسه الأخيرة بداخله.

مسرحيات طلعت زكريا

قدم طلعت زكريا خلال مشواره الفني عددا من الأعمال التلفزيونية والمسرحية بلغت أكثر من 170 عملا، ومع كل عمل كان هناك بصمة لطلعت زكريا بسبب الإيفهات التى يقدمها فى العمل، وقامت قناة روتانا بعمل فيديو جمعت فيه أشهر إيفهات طلعت زكريا على مدار تاريخه، وشارك في العديد من المسرحيات منهم: الشخص، فارس وبني خيبان، البعبع، المستخبي، الحرامية أهم، البراشوت، إيه اللي حصل في شهر العسل، تكسب يا خيشة، الدبابير، بهلول في إسطنبول، عائلة الفك المفترس، المحظوظ وأنا، أنا ومراتي ومونيكا، العصمة في إيد حماتي، دو ري مي فاصوليا، خلوصي حارس خصوصي، كحيون ربح المليون، سكر هانم، وبعدين، كوتش، بابا جاب موز، أبو جزمة بنفسجي، رسمي فهمي نظمي، سيبوني أغني