سمسم شهاب يعلن تعرضه لحادث سير أليم

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض المطرب الشعبي سمسم شهاب لحادث سير فجر اليوم الثلاثاء، وأعلن عن الحادث عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك ” وطمأن جمهوره بأنه قد نجى من الموت هو وأبنائه، وقد وصلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث بمحافظة الجيزة وعاينت سيارته التي تهشمت.

منشور سمسم شهاب

نشر سمسم شهاب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك” صور سيارته بعد تعرضها لحادث سير بمنطقة الجيزة، وعلق عليها قائلًا:" تعرضت فجر اليوم لحادث أليم، وقد نجونا أنا ومن معي بفضل الله عز وجل، الحمدلله نجانى ربي من أجل أولادي الحمدلله".

سيارة سمسم شهاب بعد الحادث

سيارة سمسم شهاب بعد الحادث

سيارة سمسم شهاب بعد الحادث

وفاة زوجة سمسم شهاب

يذكر أن المطرب الشعبي سمسم شهاب، تعرض لحزن شديد بعد فقدان زوجته التي رحلت في أكتوبر الماضي بعد معاناتها مع السرطان.

وكتب سمسم شهاب عبر حسابه على فيسبوك، جاء فيه: “زوجتي حصني وملاذي، كنزي وموطني، الأمان الحب الصدق الراحة، زوجتي حبيبة العمر، الله يرحمك يا من أجلك يبتسم قلبي ويفرح”.

واستقبل المطرب الشعبي سمسم شهاب، واجب العزاء في زوجته، مساء يوم الجمعة 27 أكتوبر، بمسجد طلعت حرب في منطقة إمبابة.

وظهر سمسم شهاب، خلال العزاء منهارا، ودخل في نوبة بكاء؛ حزنا على زوجته الراحلة، في ظل حرص الحاضرين على مواساته وتهدئته.

وكان أعلن المطرب سمسم شهاب عن رحيل زوجته بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث كانت تعاني منذ عدة سنوات، وتدهورت حالتها الصحية مؤخرًا وتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة.

وكان سمسم شهاب حريصًا قبل وفاة زوجته، على التواصل مع جمهوره؛ لطلب الدعاء لها، خاصة وأن حالتها الصحية في آخر 48 ساعة تدهورت للغاية، وهو ما جعله يكتب قبل وفاتها بساعات: “زوجتي في العناية المركزة في حالة صعبة جدا، أسألكم وأرجوكم بالدعاء لها من القلب، الأمل في رب العرش العظيم، هو قادر على كل شيء”.

آخر أعمال سمسم شهاب

طرح المطرب سمسم شهاب، مؤخرًا ألبومًا جديدًا مساندة لشعب فلسطين الحبيب أشقائنا وأهلنا، قائلًا في رسالة إلى جمهوره إن العمل يليق بحضراتكم كما عودتكم، لأني لا أعمل إلا مع الفنانين المحترمين فقط ولن أعمل مع غير المحترمين وأؤكد لن أتعامل مع غير المحترمين، الكل يعلم أنني أحترم الجمهور وأحترم الجميع ولا أعمل إلا مع أولاد الناس فقط الشبعانين".