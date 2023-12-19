نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجاستيا ناندا يبدأ تصوير فيلمه الجديد يناير المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان الهندي الشاب أجاستيا ناندا للإنطلاق في تصوير مشاهد فيلمه الجديد بعنوان Ekkis، مع بداية شهر يناير المقبل.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم سيكون من إخراج المخرج الهندي المخضرم Sriram Raghavan.

كاران جوهار

وضمن أحدث أخبار أعمال النجوم الشباب في بوليوود، يشهد المشروع السينمائي القادم للمخرج والمنتج الكبير كاران جوهار، الجمع بين أبناء المشاهير في بوليوود بعمل سينمائي واحد.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الجديد سيضم ابراهيم خان، نجم النجم سيف علي خان في أول ظهور له في بوليوود، وكوشي كابرو.

وسيكون الفيلم من إخراج Shauna Gautam، على أن يتم طرحه للعرض عبر منصة الكترونية.

وكان قد أنهى المخرج والمنتج الهندي الكبير كاران جوهار، ما أثير من شائعات حول الخلافات بينه وبين النجم الهندي الشاب كارتيك آريان.

وذلك بعد أن أعلن جوهار رسميًا عن مشروع سينمائي جديد قادم سيجمع بين جوهار وكارتيك أريان، حسب ما ذكر موقع إنديا توداي.

والفيلم سيكون من إنتاج كاران جوهار، ويتولى مهمة إخراجه المخرج سانديب مودي.

أفلام قادمة

تحدد رسميًا موعد طرح الفيلم الجديد للممثل الهندي الشاب كارتيك آريان، الذي سيجمعه بالعمل مع المخرج الهندي الكبير كابير خان.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم الجديد سيطرح بعنوان Chandu Champion، وتحدد له موعد طرح رسمي في عيد الفطر لعام 2024 امقبل.

الفيلم سيكون أحدث تعاون بين كابير خان وكارتيك آريان من ناحية، والمنتج السينمائي الهندي المميز Sajid Nadiadwala.

جزء جديد من Dostana

وكان قد فتح المخرج والمنتج الكبير كاران جوهار الباب امام عودة العمل على جزء ثاني من فيلم Dostana الذي قدم من خلاله الممثل كارتيك أريان في دور البطولة.

وفي حوار له نقله "إنديا توداي"، قال كاران أن الأمر وارد بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول عام 2019.