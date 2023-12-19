بعد تصدرها التريند.. تعرف على آخر أعمال مريم الخشت

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة مريم الخشت محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما حلت ضيفة هي ووالدها الشيف عماد الخشت على إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على شاشة dmc، كشفت عن مشهدها المفضل في مسلسل "كلبش 2، وتحدثت ايضا عن دورها في مسلسل عملة نادرة، وكشفت عن اسرار من حياتها الشخصية.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اخر اعمال الفنانة مريم الخشت..

آخر أعمال مريم الخشت

وكان آخر أعمال مريم الخشت هو مسلسل عملة نادرة في رمضان 2023، المسلسل تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، ناقشت نيللي كريم معاناة المرأة الصعيدية في مسلسل عملة نادرة، حيث تم تسليط الضوء على الصراعات التي تتعرض لها المرأة الصعيدية مع أهل الزوج بعد وفاته، فجسدت نيللي كريم خلال هذا العمل الفني دور نادرة وهي السيدة الصعيدية التي تخوض صراعا كثيرة مع عائلة زوجها بعد وفاته، لكنها على الجانب الآخر ترفض الاستسلام من أجل حرمانها من الميراث، ومن أجل الحصول على حقوقها تخوض حربًا حربا واسعة.

كما قدمت مريم الخشت مؤخرًا بطولة في مسلسل «مجنونة بيك»، وشاركها في البطولة كلًا من الفنان «أمير المصري، وآدم الشرقاوي، وانتصار، ومراد مكرم، وإنجي كيوان». وجاء المسلسل من إخراج جو بو عيد، وإنتاج sproductions سالي والي، والمعالجة الدرامية والسيناريو والحوار عمرو مدحت، وعرض المسلسل عبر منصة «شاهد vip»، وتدور قصة مسلسل مجنونة بيك، حول راندا التي تعمل محامية في شركة كبرى، وقبل ترقيتها وسفرها إلى الخارج تلتقي بـ علي حبيبها الذي هجرها في الجامعة، وتقرر أن تترك كل شيء وتسافر إلى الإسكندرية لبدء حياة جديدة، في محاولة للتقرب من علي مجددًا، ايضا انضمت مؤخرًا، للمشاركة في بطولة فيلم «حدوتة الأيام الباقية»، الذي انطلق تصويره مؤخرًا، ويشارك في بطولته كلًا من الفنان« أحمد حاتم، والفنانة كارمن بصيبص» وجاء من تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

أبرز أعمال مريم الخشت

المسلسلات: مسلسل لا تطفئ الشمس، مسلسل ليالي أوجيني، مسلسل كلبش ج2، مسلسل زي الشمس، مسلسل الآنسة فرح، مسلسل ليه لأ، مسلسل لعبة النسيان، مسلسل مجنونة بيك.

ديزني بالعربي: ويندي في فيلم بيتر بان، نيتا من فيلم أخي الدب 2، كوليت في فيلم خلطة بيطة بالصلصة، جودي في فيلم زوتوبيا، الأمير شفق في فيلم الأميرة النائمة.

الكارتون المدبلج: ديانا في مارتن ميستري، سام في الجاسوسات، دحروجة ميغامان محارب النت، مارلين في بطاريق مدغشقر

أفلام قصيرة: سالي في فيلم ماتعلاش عن الحاجب