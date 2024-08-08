اليوم.. ندوم تكريم أسامة عباس بمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة محمد رياض

القاهرة - محمد ابراهيم - يقيم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، ندوة للفنان أسامة عباس احتفالًا بتكريمه فى الدورة الحالية رقم 17، والتي تحمل اسم الفنانة سميحة أيوب، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا ويحضرها محمد رياض.

أبرز المعلومات عن أسامة عباس



ولد أسامة عباس يوم 23 يوليو عام 1935م، وحاصل علي درجة الليسانس من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وعمل في البداية محاميا في إحدى الشركات، وبعدها تعرف علي الضيف أحمد، وهو من أدخله المجال الفني.

بداية أسامة عباس الفنية

انضم أسامة في أواخر حقبة الستينات إلى فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وكانت أول مسرحية له طبيخ الملائكة، مع ثلاثي أضواء المسرح سنة 1969م، ثم شارك مع الثلاثي في عدة مسرحيات، منها أحدث امرأة في العالم، فندق الأشغال الشاقة، جوليو ورومييت.



آخر أعمال أسامة عباس



والجدير بالذكر أن آخر أعمال أسامة عباس مشاركته في مسلسل المتهمة عام 2022، من إخراج وتأليف تامر نادي، وشارك فيه كل من عادل كرم، درة، علي الطيب، دياب، عاطف عمار، محمود غريب، مها نصار، محمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين.