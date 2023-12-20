انت الأن تتابع خبر أحمد الفيشاوي يبدأ تصوير فيلمه الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ الفنان المصري أحمد الفيشاوي، تصوير فيلمه الجديد "بنقدر ظروفك"، الذي تشاركه في بطولته الفنانة نسرين طافش في ثاني تعاون يجمعهما.



ونشر الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" مجموعة صور من كواليس التحضيرات، وعلق قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم، أول يوم تصوير الفيلم الكوميدي (بنقدر ظروفك)، مدير تصوير هيثم ناصر، إخراج أيمن مكرم".



ويشارك الفيشاوي في بطولة الفيلم الى جانب نسرين طافش، كل من: محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، إضافة إلى كوكبة من نجوم الكوميديا.



وفي وقت سابق، كشف الفنان أحمد الفيشاوي بدء تحضيره لفيلم "بنقدر ظروفك"، حيث نشر عبر "إنستغرام"، صورا من الكواليس، وكتب قائلاً: بدأنا بروفات الترابيزه لفيلم بنقدر ظروفك، تاني فيلم مع صديقي العزيز أستاذ أيمن مكرم، بعد نجاح فيلم يوم وليلة، إنشاء الله يعجبكم.



وتدور أحداث الفيلم في منطقة شعبية، يواجه خلالها أحمد الفيشاوي بعض الصراعات والتحديات مع الشخصية التي يقدمها الفنان محمود حافظ، وذلك بعد إعجابهما "ببنت الجيران" وسعيهما للارتباط بها.



ويُعتبر فيلم "بنقدر ظروفك" العمل السينمائي الثاني الذي يتعاون خلاله الفيشاوي مع الفنانة نسرين طافش؛ إذ يشارك معها أيضا في فيلم "السيستم" الذي لم يُعرض حتى الآن، والذي تم اقتباسه عن فيلمين أمريكيين، الأول دراما رومانسية، والثاني كوميديا.



وسيُقدم الفيشاوي الذي يعيش نشاطا فنيا حافلا، في فيلمه "السيستم"، شخصية شاب يُدعى "وحيد" ومن المعروف أنه يعاني من عقدة من النساء بسبب تجربة فاشلة حصلت معه في الماضي، ويضم في بطولته كلا من: نسرين طافش وطارق لطفي وبسنت شوقي، وهو من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوي .