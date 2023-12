نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ناس طيبين".. أحمد داود يمدح أبطال وصناع مسلسل "زينهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان أحمد داود جمهوره، فيديو بطهر فيه برفقة أبطال وصناع مسلسل زينهم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.



وظهر داود في الصور برفقة ابطال وصناع مسلسل زينهم، وعلق عليه قائلًا: "مشرحة دكتور زينهم مكنتش مليانة جثث كانت مليانة ناس طيبين".





فريق عمل زينهم ينتهون من التصوير





وكان قد أعلن أحمد داود انتهاء تصوير مسلسل زينهم، الذي يعرض حاليا على قناة on ومنصة Watch it، شارك داود صورة منالكواليس مع طاقم العمل، عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق قائلًا: الحمد لله، فركش مسلسل زينهم، ألذ وأطيب مسلسل صورته من أول مابدأت، محظوظ وممتن جدا بمجهود كل فرد اسمه مكتوب على تترات المسلسل من أكبر واحد لأصغر واحد، كل فريق العمل أمام وخلفالكاميرا، بحبكوا جدا وحقيقي اتشرفت بالشغل معاكوا، تحياتي لكم جميعًا يا ألذ وأطيب ناس، هتوحشوني، إلى أن نلتقي تاني، قريب جداإن شاء الله.





مواعيد مسلسل زينهم

مسلسل زينهم يعررض من الأحد إلى الخميس على قناة ON الفضائية في تمام الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحا والساعة 12.30 ظهرًا، كما يعرض على شاشة قناة ON دراما الساعة 10 مساءً، ويعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، فضلًا عن عرضه على منصةwatch it الإلكترونية.



أبطال مسلسل زينهم

ويجسد داود خلال المسلسل شخصية طبيب شرعي، ويضم العمل عدد من النجوم أبرزهم سلمى أبوضيف، كريم قاسم، هناء الشوربجي،سلوى محمد علي، إنجي أبوالسعود، أسامة أبوالعطا، حمدي هيكل، بسمة نبيل، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج يحيىإسماعيل.



اخر اعمال أحمد داود

ويذكر ان اخر اعمال أحمد داود في السينما فيلمه يوم 13 والذي حقق نجاحًا لافتًا، وتجاوزت أرباحه 30 مليون جنيه، وفيلم يوم 13 منبطولة: دينا الشربينى، شريف منير، أروى جودة، إيناس كامل، وعدد من الفنانين وإخراج وتأليف وائل عبد الله، وتدور أحداث فيلم يوم 13 في إطار من الرعب والتشويق، حول “عز الدين” الذي يجسده الفنان أحمد داود، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه،ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان، ويعلم أن القصر مسكون، فيقرر العيش به قبل بيعه، لتقع العديد من الأحداث التشويقية التي تجمعهبأبطال العمل، حتى يكتشف حقيقة ما حدث في الماضي، وهو أول فيلم روائى عربى يعرض بتقنية 3D.