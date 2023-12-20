نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل جسار عن محاولات تعاطي المخدرات: مهنة الفن صعبة.. ولازم تعرف تختار هتسهر مع مين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل المطرب اللبناني ضيفا في برنامج "زمن" التي تقدمة الإعلامية راغدة شلهوب عبر شاشة قناة LBCI اللبنانية.

وشرح وائل جسار التجارب المتكررة التي واجهها في محاولة لسحبه نحو استخدام المخدرات.

وأشار وائل جسار إلى أن الأمور صعبة للغاية في الفن، خاصة بالنسبة للنساء ولكن أيضًا تحمل صعوبة للرجال، ويؤكد أنه إذا لم تتعامل معها بشكل صحيح، فستأخذك في متاهيها.

وتابع: "في جو السهر في أصحاب سوء، ولازم تعرف تختار تسهر مع مين، لأن بعض الناس تنحرف".

وأكمل قائلًا: "في هذا السياق، رفضت العديد من الأمور، بما في ذلك تعاطي المخدرات. بالنسبة لي، يعد التورط في مثل هذه التصرفات أمرًا غير ممكن، وأصبح البعض يصفني بأنني قديم الطراز، رغم صغر سني، متسائلين كيف يمكن لشاب أن يظهر على المسرح دون اللجوء إلى المخدرات".

وأكد وائل جسار أنه لم يسبق له تعاطي أي نوع من أنواع المخدرات قائلا: "أنا بريء من هذه الأخبار، وأقسم بالله ولا مرة بحياتي جربت ولا نفسي أجرب".