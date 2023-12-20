محمد شاهين يكشف عن أحدث أغانيه من فيلم "الإسكندراني" (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المطرب محمد شاهين، عن أحدث أعماله الغنائية بعنوان "أنا الفيلم" من فيلم الإسكندراني، بطولة النجم أحمد العوضي وإخراج خالد يوسف.





وشارك شاهين صورة برفقة الملحن عصام كاريكا والمخرج خالد يوسف عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع الصوروالفيديوهات انستجرام، وعلق عليها قائلًا: "دعواتكم أغنية فيلم الإسكندراني".





أحدث أغاني محمد شاهين





وطرح شاهين مؤخرًا أحدث أغنياته "متعشم في مين" عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات: مودينبيل، وألحان وتوزيع موسيقي: أحمد عز، ميكس وماستر: ماهر صلاح، وإخراج: أحمد جريزمان.





كلمات أغنية متعشم في مين

متعشم في مين

إللي تمنه فلوس رخيص

إوعي تزعل ع الخسيس

ما إحنا قولنا بلاش تقيس

يوم غلاوتك عند حد

ناس بنيتهم وقعوك

نار تاكلهم لو شافوك

يوم بتضحك يحسدوك

النفوس شايلين بجد

عيشت بتنور حياتهم

كنت ليهم طوق نجاتهم

وأما أول فرصه جاتهم

دول بإيدهم غرقوك

كان بيتدارى ف هزارهم

غل وصغرت ف نظرهم

قلبك الغلبان عذرهم

لما كانوا بيجرحوك

عيش وملح معاك خانوه

ياخدوا خيرك ينكروه

حتى قلبك كسروه

داسوا على عشرة سنين

شوفت أقرب حد ليك

كله شر بيئذى فيك

فوق ده كان مضحوك عليك

إنت متعشم ف مين





أحداث فيلم الإسكندراني





يخوض العوضي البطولة المطلقة الأولى له في عالم السينما، بشخصية "بكر الإسكندراني" التي يقدمها خلال أحداث الفيلم، وهو نجلالفنان بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، والمخرج خالد يوسف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حولهوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج “علي الإسكندراني” تاجر السمك ويجسد دورخ الفنان بيومي فؤاد، لديه ابن "بكر" ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف.

وتتسارع الأحداث ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة".





أبطال فيلم الإسكندراني





فيلم "الإسكندراني" من تأليف الراحل الكاتب الكبير أسامة أنورعكاشة، وإخراج خالد يوسف، بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك فيبطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر منالفنانين، الفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب،مونتاج عمرو عاكف.