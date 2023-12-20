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يارا مصطفى تكشف كواليس حوارها مع جوني ديب

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة يارا مصطفى، عن تفاصيل اللقاء العفوي الذي جمعها بالنجم العالمي جوني ديب خلال افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الشهر الماضي، حيث أعربت في البداية عن إعجابها بجوني ديب، وكونه ممثلها المفضل، حيث شاهدت جميع أفلامه

 

وقالت في تصريحاتها لبرنامج ET بالعربي، إن لقائها مع جوني ديب كان بالصدفة وعفوي خلال حضورهما فعاليات المهرجان، حيث سلمت عليه وتحدثا عن أعمالها، وأخبرته عن تأثير أفلامه على حياتها. 

 

وكانت مفاجأة لها أنها قام بتقليد شخصيات من أفلامه وشاركها بعض تفاصيل حول هروبه من الصحافة واختياراته في التمثيل. 

 

وأكدت أن اللقاء يُظهر جانبًا متواضعًا ومحبوبًا لدى جوني ديب، حيث تحدث إليها كصديقة واستمع إلى قصتها بشكل ملهم.

 

وأشارت إلى كيف كانت شخصية أليس في فيلم "أليس في بلاد العجائب" تؤثر في طفولتها، ولم تنسى هذه اللحظات.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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