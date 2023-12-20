نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الاعتداء على صديقته.. استبعاد "الممثل الشرير" في مارفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الممثل جوناثان ميجرز، النجم الصاعد في هوليوود، بتهمة الاعتداء على حبيبته السابقة بعد محاكمة في نيويورك، مما أدى إلى استبعاده من دور الشرير في أفلام مارفل، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية ومصادر مقربة من القضية.

دين الممثل البالغ من العمر 34 عامًا، والذي قاد فيلم "كريد 3" وشارك في عالم مارفل (ديزني) بدور كانغ، يتعلق بتهمة الاعتداء من الدرجة الثالثة ومضايقات، وتمت تبرئته من تهمتين أخريين بعد محاكمة أمام هيئة محلفين مؤلفة من 6 أشخاص.

ومن المتوقع أن يتم النطق بالحكم في 6 فبراير، ورغم ذلك، قررت استوديوهات مارفل وقف التعاون مع الممثل، وفقًا لمصدر مقرب من الملف.

وتم اعتقال الممثل في 25 مارس بعد حادث مشاجرة في سيارة مع حبيبته السابقة غريس جباري، التي شهدت خلالها خلال المحاكمة في محكمة مانهاتن. وأدلت جباري بشهادتها بأن الممثل هاجمها واعتدى عليها، ما دفع محاميه إلى الدفاع ببراءته.

رغم أن المحاكمة أظهرت براءة ميجرز من بعض التهم، أكد المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ أن الممثل كان يمارس "ضغوطًا نفسية وعاطفية" على صديقته، مما أدى إلى الاعتداء في 30 مارس. تظهر هذه التطورات كفيلم مأساوي لمستقبل النجم الصاعد الذي شارك في عدة أفلام بارزة مؤخرًا.