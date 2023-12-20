نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيماء المغربي تطرح "لأني معاك" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة شيماء المغربي خلال الساعات الماضية، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “ لأني معاك” عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الغنائية.





تفاصيل الأغنية

والأغنية من انتاج: لايف ستايلز ستوديوز اخراج: رودينا حاطوم كلمات: ايهاب عبد العظيم الحان: عمرو الشاذلي توزيع: محمد ياسر.





كلمات أغنية لأني معاك





لأني معاك بعيش اجمل سنين عمري وانا وياك

ما صدق قلبي أنه خلاص حبيبي لقاك

تقربلي تطمني وتدي أمان

وتلمسني وتيجي عينك ف عيني قوام

تحسسني براحة وايدي كده ف ايدك تونسني

وقلبي اللي بتسكن فيه بتاخده كمان





قصاد الناس بقولهالك حياتي خلاص هعيشهالك

ومهما تفوت سنين وسنين عشان خاطرك هعيدهالك

ولا ثانية تغيبها عليا ده انت حبيبي بالدنيا

وجودك خلى أيامي حياة تانية

وتوعدني هتفضل جنبي ماتسبنيش

وانا بردو هكون جنبك ف حضنك قلبي ع وعده

جمالك عدى زاد يا حبيبي عن حده

هحبك طول ما فيّا النفس وبعيش



