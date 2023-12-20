نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي سليم بطلة فيلم "بنقدر ظروفك" لـ أحمد الفيشاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت النجمة مي سليم تصوير مشاهدها فى فيلم "بنقدر ظروفك" الذى تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد الفيشاوى.

وتجسد شخصية تحمل الطابع الكوميدى خلال أحداث العمل.





قصة فيلم “بنقدر ظروفك”

تدور أحداث الفيلم في منطقة شعبية، حيث يدخل أحمد الفيشاوي صراعات مع محمود حافظ، ويتناول الفيلم قصة صراعهما حيث يسعىكل منهما للارتباط بـ "بنت الجيران".

أبطال فيلم "بنقدر ظروفك"



يضم فيلم "بنقدر ظروفك" كوكبة من النجوم، منهم نسرين طافش وأحمد الفيشاوي، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرامسمير، وطاهر أبو ليلة. العمل من تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.





أحدث أعمال مي سليم



وانتهت مي مؤخرًا من تصوير فيلمين جديدين تنتظر عرضهما خلال الفترة المقبلة، الأول هو "التاروت" الذى تشارك فى بطولته إلى جانب سمية الخشاب،ورانيا يوسف، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمدالشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي وإخراج ابرام نشأت.

الفيلم الثانى الذى انتهت مى من تصويره وتنتظر عرضه قريبًا "كابتن جاك" الذى تقدم بطولته مع محمد ثروت، ويشارك فى البطولة سامىمغاورى، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين وإخراج شادى علي، وتدور أحداثه فى اطار كوميدى اجتماعى.

آخر أعمال مي سليم





وكان آخر أعمال مى سليم مسلسل "تلت التلاتة" مع غادة عبد الرازق والمكون من 15 حلقة وتم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وشارك فىبطولة العمل ليلى أحمد زاهر، صلاح عبد الله، أحمد مجدى، محمد القس، مصطفى درويش، نجوى فؤاد، تامر فرج، عمرو القاضى، جيهان خيرى، احسان الترك وتأليف هبة الحسينى وإخراح حسن صالح.