هاني محروس يطرح أغنية "قلبي معاك" لـ مصطفي حجاج

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أحمد جودة - القاهرة - طرح المنتح هاني محروس أغنية "قلبي معاك" للمطرب مصطفي حجاج، عبر قناة nj music علي اليوتيوب.

وتعد أغنية "قلبي معاك" أولي تجارب هاني محروس في عالم الأخراج الموسيقي

تفاصيل أغنية قلبي معاك

الأغنية من إخراج وإنتاج هاني محروس، كلمات وألحان عزيز الشافعي، مهندس ديكور كامبا، مدير تصوير إسلام هشام، مخرج منفذ فتحي السيد.

مشاركة مصطفى حجاج في مسرحية "صوابع زينب"

من ناحية أخرى شارك مصطفى حجاج كممثل لأول مرة في مسرحية "صوابع زينب"، والتي تم عرضها في موسم الرياض.

تدور أحداث المسرحية حول شخصية أم لديها 3 بنات هم "سندس" و"نانسي" و"داليا" وتسعى لتزويجهن ولكنها تعاني بسبب شخصياتهن، لذلك تتفق مع المعلم عنتر الذي يحبها ويرغب في الزواج منها ويضعان خطة لتزويج الفتيات.

