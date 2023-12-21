الليلة.. الأوبرا تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بالإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش حيث تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء حفلًا بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وذلك في الثامنة مساء اليوم الخميس 21 ديسمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

حفل فرقة أوبرا الإسكندري بمسرح سيد درويش

يتضمن برنامج الحفل نخبة من أعمال الموسيقار الراحل منها:"اديني ميعاد وقابلني، ياسلام على حبي وحبك، الربيع، بقى عايز تنسانى، روحي وروحك حبايب، إياك من حبي، ليالى الإنس، نجوم الليل"، وأداء كل من: ياسر سعيد، إسلام مرسي، هبة إسماعيل، يمنى حسن، دعاء رجب، ياسمين إبراهيم، أميرة الرفاعى، محمد الخولي.

نبذة عن المطرب فريد الأطرش

المعروف أن فريد الأطرش يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي، بدأ مشواره الفنى بعد انتقاله للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان، قام ببطولة 31 فيلمًا سينمائيًا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء كما لحن لعدد ضخم من المطربين المصريين والعرب، توفي فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عامًا تاركًا إرثًا خالدًا مازال يثري الساحة الفنية في مصر والوطن العربي.