تعرف على موعد عرض الحلقة الـ42 من مسلسل "مفترق طرق"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق مسلسل "مفترق طرق" بطولة هند صبري وإياد نصار نجاحا كبيرا، خاصة بعد عرض الحلقة الـ41، التي أثارت حالة من التشويق والإثارة بين المشاهدين ، وبالتزامن من النجاح الذي حققه المسلسل يبحث العديد من المشاهدين عن موعد عرض الحلقات الجديدة، التي سوف تشهد الكثير من الأحداث المثيرة والمشوقة.

وعرضت الحلقة الـ 41 من مسلسل مفترق الطرق في صباح يوم الأربعاء الماضي، ومن المقرر أن تعرض الحلقة القادمة الـ42 على منصة "شاهد" بشكل حصري صباح يوم الأحد القادم.

أحداث الحلقة ال41

وشهدت الحلقة ال41 من مسلسل “مفترق طرق” العديد من الأحداث، ومن ضمن هذه الأحداث تمكن ولاء “هدى المفتي” من إجبار رامز “علي الطيب” بـ الاعتراف بحقيقة تورطه في المنشور الخاص بصفحته، وألزمته بالذهاب إلى يحيى “إياد نصار” والاعتراف له بالحقيقة.

وظهرت “نهى عابدين” كضيفة في أحد البرامج وتقوم بكشف حقيقة الممثل الشهير الذي قام بالتحريض على حادثة فادي.

أحداث مسلسل "مفترق طرق"

وتدور أحداث مسلسل مفترق طرق حول، شخصية «إليسيا» التي تجسدها الفنانة هند صبري التي تقوم بدور زوجة مطيعة لزوجها الذي يجسده الفنان ماجد المصري الذي يعمل في مهنة المحاماة والذي يدخل السجن بسبب فضيحة جنسية مما تفتح عليه الباب للتحقيق في العديد من قضايا الفساد التي ارتكابها، فتضطر زوجته للعمل في مهنة المحاماة للدفاع عنها.

ويتكون مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"

أبطال مسلسل مفترق طرق

ويضم مسلسل مفترق طرق، باقة كبير من النجوم، أبرزهم، هند صبري، على الطيب، إياد نصار، جومانا مراد، ماجد المصري، نهى عابدين ومن إخراج أحمد خالد موسى.