نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عايدة فهمي: الوقفة الحقيقية بالنسبالي على المسرح.. و"جزيرة غمام" ملحمة تمثيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة عايدة فهمي أنها ظهرت في محيط واسع مع جيل كبير من نجوم الفن وطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية. كانت منزلهم مركزًا حيث يأتي جميع المخرجين لمشاهدة مشاريع التخرج واختيار أفضل المواهب الشابة".

وأوضحت عايدة فهمي خلال حوارها في برنامج "التاسعة"، التي تقدمة الاعلامية شافكي المنيري، على القناة الأولى، أنها لم تبتعد عن الدراما خلال السنوات الماضية، بل كانت مشغولة بأعمالها في المجال المسرحي.

وأكملت إنه ا تشعر بشوق للعودة إلى عالم الدراما، لكن المسرح سيطر على اهتمامها، موضحا: "أشتاق للدراما، ولكن المسرح كان لحظة حقيقية اختطفتني، لا أملك أي ألواح في يدي، والتجربة الحقيقية التي أثرت فيّ كانت في المسرح، لا أندم على ذلك، المسرح هو المكان الذي تعلمت فيه وجدت الدعم والتوجيه، ورغم غيابي عن عالم الدراما، إلا أنني ما زلت حاضرة في المسرح".

وأعربت عايدة فهمي، عن سعادتها بردود أفعال الجمهور عن شخصيتها "مليحة" بمسلسل "جزيرة غمام" فور عرضه، متابعة: "تفاجأت من ردود الفعل على دور مليحة في مسلسل جزيرة غمام والمسلسل كان ملحمة تمثيل"، مشيرا إلى أنها كانت تجلس لمتابعة المباريات التمثيلية بين نجوم العمل بعد انتهاء مشاهد تصويرها.