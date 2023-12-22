نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يستمر في قائمة بيلبورد ضمن أفضل 100 أغنية عربية بـ "بُعد مؤقت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر نجم الجيل تامر حسني في تواجده في قائمة "بيلبورد عربية" بأغنية "بُعد مؤقت" وذلك للأسبوع الثاني على التوالي حيث أنها تتواجد في قائمة أفضل 100 أغنية عربية وتصعد من المركز الـ 68 لـ المركز الـ 51، وذلك بعد نجاحها علي مُختلف منصات الموسيقي والمُشاهدة.

تفاصيل أغنية “بُعد مؤقت”

وفي سياق متصل يذكر أن أغنية "بُعد مؤقت" لـ نجم الجيل تامر حسني حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها، وهي قد تم طرحها في عام 2022 ضمن أغنيات ألبومها "عشأنجي" وقد وصلت نسبة مشاهدات الأغنية عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 31 مليون مشاهدة.

وأغنية "بُعد مؤقت" هي من كلمات رمضان محمد، وألحان مودي منير وتوزيع محمود صبري.

ماذا تقول كلمات أغنية "بُعد مؤقت" ؟

خلينا نبعد فترة

و نشوف كدا لما نغيب

إعتبره بُعد مؤقت

و أهو كدا أحسن ليّا وليك

خلينا نبعد فترة

و نشوف كدا لما نغيب

يا نفوق ولبعضنا نرجع

يا نقول محصلش نصيب

و أنا لسه باقي عالحاجات

اللي أنا جنبك عشتها

دا إنت رغم إن إنتَ قاسي

كان فيك حاجات بحبها

سيبنا نبعد فترة يمكن

البُعد دا كدا يفيدنا

و إن حد سألك مرَّة عني

متقولش موضوعنا إنتهى

و أنا لسه باقي عالحاجات

اللي أنا جنبك عشتها

دا إنت رغم إن إنتَ قاسي

كان فيك حاجات بحبها

سيبنا نبعد فترة يمكن

البُعد دا كدا يفيدنا

و إن حد سألك مرَّة عني

متقولش موضوعنا إنتهى

ساعات الحاجة قيمتها بتتقدر وهي بعيد

و أنا مطمن في البُعد إن إحنا هنوحش بعض أكيد

و نشوف أنا وإنت زعلنا من بعضنا كدا إمتى وليه

عشان لو تاني رجعنا نتعلم من الأيام دي

و أنا لسه باقي عالحاجات

اللي أنا جنبك عشتها

دا إنت رغم إن إنتَ قاسي

كان فيك حاجات بحبها

سيبنا نبعد فترة يمكن

البُعد دا كدا يفيدنا

و إن حد سألك مرَّة عني

متقولش موضوعنا إنتهى

و أنا لسه باقي عالحاجات

اللي أنا جنبك عشتها

دا إنت رغم إن إنتَ قاسي

كان فيك حاجات بحبها

سيبنا نبعد فترة يمكن

البُعد دا كدا يفيدنا

و إن حد سألك مرَّة عني

متقولش موضوعنا إنتهى

ما هي آخر أعمال تامر حسني ؟

يذكر أن الفنان تامر حسني شارك مؤخرًا بفيلم “ تاج ” الذي حقق نجاح كبير، حيث دارت أحداثه حول شخصية “ تاج ” الذي يمتلك قوة خارقة خاصة به، ويتميز بسرعة كبيرة، ويحاول استخدام قوته في مساعدة الناس، لكن تلك القوة توقعه في عدد من المشاكل، ويقابل خلال الأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط العديد من المفارقات الدرامية والكوميدية.