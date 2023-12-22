نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الإعلان عن "أهي مشيت" لـ رامي جمال مع أحمد فريد.. تعرف على تعليقات الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان رامي جمال عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" عن استعداده لطرح أغنية جديدة ولكنها ديو يجمعه لأول مرة بالفنان الشاب أحمد فريد حيث نشر فيديو قصير وعلق عليه قائلًا: "أهي مشيت، الشتاء واغانيه..ربنا معاكم بقا".

تعليقات الجمهور على أغنية "أهي مشيت"

وأبدى الجمهور حماسه لهذا التعاون بين الفنان رامي جمال وأحمد فريد وقد انهالت التعليقات الإيجابية ومنها ( هيعملوا عظمة، الدويتو اللي نفسي فيه، ميكس تحفة ياجماعة، دي هتبقي حاجه عظمه خالص، الصوتين دول مع بعض فعلا تحفة).

منشور رامي جمال

ومن جانبه روج الفنان الشاب أحمد فريد عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ونشر فيديو قصير وعلق عليه قائلًا: "توكلنا على الله الكريم ونبدأ بقا الشتاء مع بعض".

منشور أحمد فريد

رامي جمال يحمس جمهوره للأغاني الدرامية القادمة

وفي سياق متصل قد حمس الفنان رامي جمال جمهوره لأغاني الفترة القادمة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وعلق عليه قائلًا: "وعدتكم إن الأغاني الفترة اللي جاية إن شاءالله هتبقى زي أغاني زمان لإني رجعت اشتغل كـ هاوي زي زمان رجعت اختار الأغنية على قد ما احبها والنتيجة إن اللي من القلب بيوصل للقلب

وأديني #جيت_متأخر، خليكم جاهزين للي جي".

منشور رامي جمال

ما هي آخر أعمال الفنان رامي جمال ؟

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان رامي جمال أغنية "جيت متأخر" وقد حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت التريند ومواقع التواصل الإجتماعي منذ بداية طرحها، حيث وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 3 ملايين و300 ألف مشاهدة.

والجدير بالذكر أن أغنية "جيت متأخر" هي من كلمات محمد مصطفى ملك، ومن ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر، ومكس وماستر محمد مجدي، وجيتار مصطفى نصر، وبيز جيتار: بيباوي.

ما هي آخر أعمال الفنان احمد فريد ؟

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح الفنان الشاب أحمد فريد أغنية "مش حكاية" وقد تخطت نسبة مشاهداتها المليون مشاهدة عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وقد حققت نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

والأغنية من كلمات عمرو المصري توزيع محمد ياسر، رؤية فنية أحمد عاطف.