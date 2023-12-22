نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أقل من شهر.. رامي جمال يحقق قرابة 4 ملايين مشاهدة لـ "جيت متأخر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر الفنان رامي جمال في حصد ملايين المشاهدات بأحدث أغنياته "جيت متأخر" حيث أنه تصدرت الأغنية تريند "يوتيوب" وجميع مواقع التواصل الإجتماعي وتريند رقم 1 عبر منصة "تيك توك".

وتقترب أغنية "جيت متأخر" من تحقيق 4 ملايين مشاهدة في ثلاث أسابيع فقط من طرحها، حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو 3 ملايين و300 ألف مشاهدة.

والجدير بالذكر أن أغنية "جيت متأخر" هي من كلمات محمد مصطفى ملك، ومن ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر، ومكس وماستر محمد مجدي، وجيتار مصطفى نصر، وبيز جيتار: بيباوي.

ماذا تقول كلمات أغنية "جيت متأخر" لـ رامي جمال ؟

لا جيت متأخر ايوه خلاص مابقاش نافع روح بقا ليه راجع.. عايز ايه بتقولي وحشتك.

والمفروض انا اكون عارف لا تلاقيك فاضي قولت أراضيك.

مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين.

ما كنت قصادك وانت مشيت وقسيت جامد ايوه نصيب وارد.. يمكن خير بالعافيه طلعت بقلبي سليم فانا مش عايز اي كلام خالص قولت كتير مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين".

ما هي آخر أعمال الفنان رامي جمال ؟

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال هي أغنية "هيبدأ يتكلم" وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها.

وتقول كلمات أغنية "هيبدأ يتكلم"

لسه هيبدأ يتكلم

عن إنه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه

حتي الناس جنبه اتكسفوا عرفوا إنه معايا استندل

هرد ومن حقي استبيع مشواره بقي صعب يشقي

مش حلوة أفضل مستجدع واتساهل تاني في حقي

لسه هيبدأ يتكلم عن إنه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه

حتي الناس جنبه اتكسفوا

عرفوا إنه معايا استندل عمال يحلف ويمثل

حكاياته قدمت واتحرقوا

واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمة وكاشف ورقه

سبتوا انا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه

و ده سايقه العند وسرقوا هرد ومن حقي استبيع

مشواره بقي صعب يشقي مش حلوة أفضل مستجدع

و اتساهل تاني في حقي عمال يحلف ويمثل

حكاياته قدمت واتحرقوا واضحة الصورة مهما تبكسل

منا فاهمة وكاشف ورقه سبتوا انا يوم ياخد نفسه

كان أملي يراجع نفسه وده سايقه العند وسرقوا