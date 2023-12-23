أحمد غزي بشكل ملفت في الإعلان الرسمي لفيلم الحريفة



القاهرة - محمد ابراهيم - بعد ما حققه من نجاح ملفت في الدراما التلفزيونية سواء على المستوى المحلي أو العالمي، يتألق النجم الصاعد أحمد غزي بشكل ملفت في هيئة الشخصية التي يجسدها في فيلم الحريفة والذ انطلق الإعلان الرسمي له استعدادًا لعرضه في الرابع من يناير المقبل بدور العرض المصرية وفي 11 يناير بجميع الدور العربية. والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.



بشعر مصبوغ باللون الأصفر ولحية (سكسوكة) وملابس رياضية متواضعة تدل على خلفيته الفقيرة، وبسمات وطلّة تنمان عن خلفية شعبية، يظهر أحمد غزي في الإعلان الرسمي لفيلم الحريفة، بشخصية توحي بالثقة في النفس والتمكن من القيادة والسيطرة على باقي الفريق الذي يلعب معه كرة القدم الخماسية، فما هي الشخصية التي يجسدها غزي وإلى أي مدى ستكون مؤثرة في الأحداث؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث الفيلم.



تدور أحداث فيلم الحرّيفة في إطار من الدراما والأكشن حول ماجد لاعب كرة القدم الخماسية الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين؛ العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي أصبح فردًا منها. ويشارك أحمد غزي في بطولة الفيلم مع النجم الصاعد نور النبوي ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني المهرجانات كزبرة.



تأتي مشاركة أحمد غزي في فيلم الحريفة بعد ما حققه من نجاح ملفت على مستوى الأعمال الدرامية، فقد تألق على مدار ثلاث مواسم رمضانية متتالية من خلال مسلسلات ناجحة، أحدثها عُرض في رمضان 2023، وهما مسلسلي ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري. والإمام الشافعي، بطولة النجم خالد النبوي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج الليث حجّو.



وفي رمضان 2022 لفت غزي إليه الأنظار في مسلسل المشوار، بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني، تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وكانت أول مشاركة رمضانية لـ غزي في 2021 من خلال ثلاثة مسلسلات بارزة، هي الاختيار 2 أمام كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وخلي بالك من زيزي بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، وبين السماء والأرض المأخوذ عن رواية للأديب العالمي نجيب محفوظ.



وعلى المستوى العالمي، جسد غزي شخصية الملياردير السعودي الشهير عدنان خاشقجي في مرحلة شبابه ضمن أحداث المسلسل البريطاني الشهير The Crown في جزئه الخامس.



ومن الأعمال المنتظر عرضها لـ أحمد غزي مسلسل الحشاشين المقرر عرضه في موسم رمضان القادم 2024 ويقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم؛ كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، سوزان نجم الدين، أمير المصري، ميرنا نور الدين، إسلام جمال وياسر علي ماهر، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.