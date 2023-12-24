نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم 5 مساءً.. طرح "بعد فراقك" لـ أحمد بتشان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أحمد بتشان عن موعد طرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "بعد فراقك" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر فيديو ترويجي للأغنية وعلق عليه قائلًا: "بعد فراقك بكرة الساعة 5 على نجوم إف أم".

منشور أحمد بتشان

وفي سياق متصل يذكر أن أغنية "بعد فراقك" هي من كلمات الشاعر محمد عاطف ومن ألحان مدين، ومن توزيع نادر حمدي وإنتاج نجوم إف أم.

ما هي آخر أعمال الفنان أحمد بتشان؟

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان أحمد بتشان أغنية "زى القمر "وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمة، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاى واى".

ماذا تقول كلمات أغنية "زي القمر" ؟

أول وما قامت الدنيا قامت

والضحكة منها راحت قالبة الدنيا قلب

عملت عمايل جوانا وسويت هوايل

أنا نازل قلبي فاضي ومروح بحب

أول وما قامت الدنيا قامت

والضحكة منها راحت قالبة الدنيا قلب

عملت عمايل جوانا وسويت هوايل

أنا نازل قلبي فاضي ومروح بحب

زي القمر عالقمر ياما قالوا

واللي سمع غير اللي شافوا جماله

هو اللي حبه من بعيد زي اللي طاله؟

زي القمر عالقمر ياما قالوا

واللي سمع غير اللي شافوا جماله

هو اللي حبه من بعيد زي اللي طاله؟

ده جمالها قادر ما بقتش قادر

ده يا دوب عدت رمت ضحكة ومشيت قوام

جت توهتنا في حبها وقلبت حياتنا

وبكلمة دوبتنا وخلصت الكلام

ده جمالها قادر ما بقتش قادر

ده يا دوب عدت رمت ضحكة ومشيت قوام

جت توهتنا في حبها وقلبت حياتنا

وبكلمة دوبتنا وخلصت الكلام

زي القمر عالقمر ياما قالوا

واللي سمع غير اللي شافوا جماله

هو اللي حبه من بعيد زي اللي طاله؟

زي القمر عالقمر ياما قالوا

واللي سمع غير اللي شافوا جماله

هو اللي حبه من بعيد زي اللي طاله؟

ألبومات أحمد بتشان

يذكر أن آخر ألبومات أحمد بتشان كان «بعد غيابه» حقق نجاحًا كبيرًا وتم تصوير أكثر من كليب مثل «بعد غيابه»، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و«بيني وبينك» من كلمات أحمد الماكلي، وألحان رامي جمال وتوزيع إيهاب فاروق، «لازم أفهم» وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزيع خالد عز.