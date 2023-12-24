عبير صبري توجه رسالة شكر لجمهورها بعد فوزها بجائزة الديرجست

القاهرة - محمد ابراهيم - فازت الفنانة عبير صبري، بجائزة ديرجيست عن مسلسل “ جميلة” كأفضل ممثلة حيث وجهت الشكر الجمهور من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

كتبت عبير صبري: "شكرًا جايزة دير جيست بتصويت الجمهور عن دور (نرمين عبد الحميد) في مسلسل (جميلة) ماشاء الله"

ومؤخرا أعربت عبير صبري عن حزنها الشديد، بسبب ما يجري في غزة، بعد إنتهاء الهدنة وعودة جيش الإحتلال لممارسة أبشع الجرائم التي يرتكبها في حق أهل غزة.

وكتبت عبير في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام قائلة: “الحياه بقت تسد النفس مهما بنحاول نعيشونكمل يومنا واعمالنا مناخ سلبي ومحبط”.





وتابعت: “كل يوم اسوأ من اللي قبله المشاهد اللي بنشوفها كل يوم للق*ت*ل والد "م والتفج*يير وحزن النساء وقهر الرجال والظلم وبكاءوموت الاطفال والتشريد والتخويف والتجويع”.

وأكملت: “في اكبر الكوابيس الواحد مكانش يتخيل يشوفها ماباللك باللي عايشها سكان غزه بكل الم وعذاب لايطيقه البشر يوميا..اخرالقصه الصعبه دي ايه يارب”.

جميلة

ويذكر أن آخر أعمال الفنانه عبير صبري هو مشاركتها في مسلسل "جميلة" بطولة الفنانة ريهام حجاج والذي عرض بموسم رمضانالماضي، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سامح الصريطي، أحمدالشامي، مروة الأزلي، وصبري عبدالمنعم، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

ودارت أحداث العمل في إطار تشويقي واجتماعي، وسلط الضوء على مشاكل الميراث وبعض المشكلات الزوجية.