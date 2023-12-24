نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. تكريم نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم مهرجان دير جيست عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمبدعين ممن تميزوا بأعمالهم في عام 2023 وذلك داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.

أبرز المكرمين من النجوم

كان أبرز المكرمين نبيلة عبيد والهام شاهين وداليا البحيري وصبرى فواز ومهندسة الديكور رباب عبد العاطي وخالد سرحان ورنا رئيس ومى كساب ودينا وانوشكا وعزيز الشافعي وسيد رجب وجمال سليمان ومحمد دياب وحمدى الميرغني وألفت إمام والمخرج محمد سامي ومى عمر ومحمود الليثي وشيكو وهنا شيحة وحنان مطاوع والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وروجينا وخالد زكي وجومانا مراد وأحمد داش.

أبرز صناع الحفلات الغنائية والمؤتمرات الدولية



كما تم تكريم عدد أبرز صناع الحفلات الغنائية والمؤتمرات الدولية منهم مهندسة الديكور رباب عبد العاطي ومصمم المسارح تامر فوزي ومصمم الإضاءة ومصطفى أبو دشيش.

جوائز حفل دير جيست

يذكر أن حفل دير جيست يختص بتوزيع جوائز على المتميزين في المجالات الفنية المختلفة، سواء فى السينما أو الدراما أو التليفزيون أو الموسيقى والغناء، وتكريم عدد كبير من الفنانين وصناع الفن والإعلام في مصر.وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2023، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.