تستحقيها وعن جدارة.. نضال الشافعي يهنئ داليا البحيري بعد حصولها على جائزة الدير جيست

القاهرة - محمد ابراهيم - قام الفنان نضال الشافعي بتهنئة صديقته الفنانة داليا البحيري لحصولها على جائزة الدير جيست كأحسن ممثلة عن دورها في مسرحية "سيدتي أنا"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”

منشور نضال الشافعي



نشر الفنان نضال الشافعي عدة صور للفنانة داليا البحيري، وعلق عليها قائلًا: "دير جست أحسن ممثلة مسرحية ٢٠٢٣ للنجمه أختي داليا البحيري عن مسرحية سيدتي أنا".



وتابع: "ست الناس يا دودو ألف مليون مبروك من نجاح لنجاح ديما وتستحقيها وعن جدارة يا غولة المسرح المصري يا جااااامد الله يحفظك يا أختي يا نحمة يا غاليه وحبيبة أخوكي".

داليا البحيري تصطحب ابنتها في حفل توزيع جوائز الدير جيست لعام 2023

وحرصت الفنانة داليا البحيري على إصطحاب ابنتها قسمت في حفل توزيع جوائز الدير جيست لعام 2023.

وتألقت داليا البحيري في إطلالة لافتة للأنظار فكانت مرتدية فستان أسود وتواجد معها زوجها حسن سامي كما ارتدت ابنتها "قسمت" فستان يحمل نفس اللون.

تعرف على قائمة الفائزين بجوائز الدير جيست لعام 2023



شهد حفل جوائز دير جيست تكريم عدد من المتميزين في المجالات الفنية المختلفة، سواء فى السينما أو الدراما أو التليفزيون أو الموسيقى والغناء، وهم:

عمرو دياب، منى زكي، محمد رمضان، رامي صبري، حنان مطاوع، صبري فواز، شيكو، رامي صبري، أنغام، حمزة نمرة، كريم عبد العزيز، أحمد داود، إسعاد يونس، وغيرهم.