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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية "كم بيبى كم" لـ محمد رمضان الأعلي مشاهدة على يوتيوب وتحقق 750 مليون في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - Come Baby Come لـ محمد رمضان تتخطى 750 مشاهدة على يوتيوب
نشر موقع الفيديوهات اليوتيوب احصائيته السنوية للأغاني الأعلي مشاهدة خلال عام 2023 وكان من بينها أغنية كم بيبي كم التي وصلت مشاهداتها إلى 270 مليون مشاهدة، وكان نجاح الأغنية دافعا لعدد كبير من اليوتيوبر والجمهور لعمل فيديوهات قصيرة عليها ووصلت مشاهداتها إلى نصف مليار مشاهدة لتعتبر بذلك من أكثر الأغاني انتشارا خلال هذا العام.
يذكر أن الأغنية قدمها محمد رمضان ضمن أحداث فيلم «هارلي» الذى تم طرحه في موسم عيد الفطر الماضى، وحقق رمضان نجاح كبير بأغانيه مع روتانا خلال الفترة الأخيرة.
وتقول كلمات أغنية "كم بيبى كم"
قفلت اللعبة معايا الشفرة
انا ماعاشرش الناس الصفرة
الاعلى آجرًا فالقارة
باسبوري مافضلش فيه صفحة
أنا عايز البيضة
Come Baby Come
لا عايز السمرة
Come Baby Come
أكل الوزة
Come Baby Come
ولا أكل البطة
Come Baby Come
ساعة بتتقل
Come Baby Come
وساعة كده شابطة
Come Baby Come
وانا بحاول بس مش فاكر اسمها اصلا
Come Baby Come
تشيكي تشيكي صحي النوم ويكي ويكي
من بدري عليكي قاطع مابحبكيش لما تكدبي
تشيكي تشيكي صحي النوم ويكي ويكي
عايزك معاهم تبقي برو بس معايا تبقي ليدي