نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أداء مقبول لـ "أكوامان 2" في افتتاحيته بشباك التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فيلم أكوامان 2 رغم هجوم النقاد في تصدر شباك التذاكر الأمريكي بحصده في افتتاحيته 40 مليون دولار متجاوزا فيلم وانكا لتيموثي شالمي.

ووفق موقع ديد لاين، فيلم وانكا اكتفى بـ 31 مليون دولار في افتتاحيته، خلف فيلم أكوامان الذي طرح بعنوان Aquaman and the Lost Kingdom.

على الرغم من تصريحاته بغياب احتمالات استمراره في اداء شخصية "أكوامان" في المستقبل، كان النجم جيسون موموا حاضرا في عرض خاص جديد للجزء الأحدث من Aquaman.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، الذي من المقرر طرحه للعرض على مستوى العالم بتاريخ 22 ديسمبر المقبل.

والفيلم يختتم عالم أبطال dc الذي ابتكره المخرج زاك شنايدر، ويضع نهاية لهذا العام الذي سيحل محله عالم جديد يبتكره المخرج جيمس جان.

مشاركة شون جان

يأتي ذلك بعد أن تقرر رسميا مشاركة شون جان شقيق المخرج جيمس جان ضمن عالم DC السينمائي المستوحى من القصص المصورة في دور رئيسي.

ووفق موقع ديد لاين، كما فعل جيمس جان مع شقيقه في ضمه لابطال افلام حراس المجرة، سيضمه الان لابطال افلام DC المقبلة.

وسيقوم شون جان بأداء شخصية من القصص المصورة تدعى ماكسويل لورد في عالم افلام DC القادم.

مشاريع قادمة

وكان قد كشف المخرج الكبير جيمس جان عن تحديثات تتعلق بمشاريع ستديوهات dc القادمة، التي ستقدم شخصيات سوبرمان وباتمان.

ووفق ديد لاين، اعلن جيمس جان، عن عودته من جديد للعمل على كتابة نصوص الافلام التي يطرح الأول منها خلال عام 2025 المقبل وهو فيلم Superman Legacy.

هذا الفيلم، كان قد اعلن جيمس جان من قبل عن اختياره لعدد من نجومه، ومنهم ريتشال بروزنهان.

أيضا أكد المخرج جيمس جان على تمسكه بموعد طرح أول فيلم لعالم DC السينمائي الذي سيقدم شخصية سوبر مان للجمهور في شكل جديد، ضمن عالم سينمائي يعكف على صناعته جيمس جان على غرار عالم مارفل السينمائي.

ووفق موقع ديد لاين، قام جيمس جان بنشر صورة يؤكد بها ان موعد طرح الفيلم سيكون في 2025 كما هو محددا له، على الرغم من تبعيات أزمة اضرابات هوليوود التي انتهت مؤخرا.

وسيطرح الفيلم بعنوان SupermanLegacy في تاريخ محدد هو 11 يوليو من عام 2025 المقبل.