نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد عصفور السينما.. تعرف علي معاناة عبد المنعم إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم 24 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم، مشوار طويل قدمه الراحل مليء بالتراجيديا، رغم كونه كوميديا ولكن لا تخلو الحياة من المصاعب والتي واجهها وقال عنها أنها كانت الأكثر تعبًا، فارق عالمنا في 17 نوفمبر عام 1987م، واشتهر بالكوميديا التي قدمها في الكثير من الأعمال الفنية، ولقب بـ «عصفور السينما».

وفي السطور التالية يعرض لكم دوت الخليج الفني الصعوابات واجهت عبد المنعم ابراهيم..



صعوابات واجهت عبد المنعم إبراهيم

واجه الراحل عبد المنعم إبراهيم العديد من الصعوبات والأزمات في حياته، ومنها تعب زوجته، بعدما ورده اتصال هاتفي أثناء تصويره لفيلم في اليونان بأنها مريضة وتريد رؤيته، وأثناء عودته إلى مصر تعطلت طائرته، وبعد وصوله أخبره الطبيب أنها على وشك الوفاة بعد 6 أشهر بسبب مرضها، وبالفعل توفت زوجته وتركت له 4 أبناء، ذاق مرارة الفقدان أكثر من مرة، عندما توفى والده بعد وفاة زوجته بعامين، وكان وقتها يصعد على خشبة المسرح وقلبه يتمزق على فقدانه، وبعدها فقد شقيقه، ولكن أصعب لحظة فى حياته كانت وفاة نجله طارق بعد معاناته الطويلة مع مرض السرطان، فكانت بمثابة الضربة القوية له.

وصية عبد المنعم إبراهيم قبل وفاته



أوصى الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم أن تخرج جنازته من المسرح القومي، ووصف البعض الوصية وقتها بـ الغريبة، بالإضافة إلى أن يدفن في مسقط رأسه.

عبد المنعم إبراهيم يتحدث الفصحى

تميز عبد المنعم إبرايم بإجادة الفصحى بجانب خفة ظله، مما جعلته هذه الموهبة أن يقدم دور مدرس اللغة العربية في فيلم « السفيرة العزيزة»، مقدمًا الدور ببراعة، واستطاع أن يمزج بين الفصحى والكوميديا، وقدم دور الشيخ الأزهري المثقف، الذي يتحدث العديد من اللغات في فيلم «المراية»، بطولة الفنانة نجلاء فتحي والفنان نور الشريف.

تعرف على عدد زيجات عبد المنعم ابراهيم



تزوج الراحل عبد المنعم إبراهيم في حياته من أربع نساء الزوجة الأولى كانت أم أبنائه وتوفيت في سن صغيرة بسبب مرض نادربعد ذلك، تزوج شقيقتها ليعتني بالأبناء، لكن الزواج انتهى بالطلاق بعد 10 أيام فقط بسبب التشابه الشديد بينها وبين الزوجة الأولى ثم تزوج امرأة من خارج الوسط الفني، وقامت بتربية الأطفال، وبشكل سري، تزوج عبد المنعم من الفنانة كوثر العسال، واستمرت هذه الزيجة لمدة 20 عامًا،وعلى الرغم من انتشار شائعات حول زواجه من العسال، إلا أنه دائمًا كان ينفي هذا الأمر احترامًا لمشاعر زوجته الأخرى يجدر بالذكر أنه خلال فترة زواجه من الفنانة كوثر العسال، لم يقم بقضاء ليلة واحدة في منزلها، بل كان يحرص على الذهاب إلى المنزل في المساء احترامًا وتقديرًا لدورها في رعاية أبنائه.

أهم التكريمات التي حصل عليها عبد المنعم إبراهيم

حصل الراحل عبد المنعم إبراهيم العديد من الجوائز أبرزها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عام 1983م وحصل أيضًا على درع المسرح القومي الذهبي في عام 1986م.

وفاة الفنان عبد المنعم إبراهيم

توفي الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم، في 17 نوفمبر 1987م، عن عمر يناهز 62 عامًا ودُفِنَ في قريته ميت بدر حلاوة، بعد تاريخ حافل من الأعمال السينمائية والمسرحية الناجحة، التي أدخلت السعادة على قلوب الجماهير، حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983م وفي عام 1986م حصل على درع المسرح القومي الذهبي

