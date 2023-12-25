انت الأن تتابع خبر محمد سامي : جعفر العمدة حقق الصدارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد المخرج المصري محمد سامي، أن مسلسل جعفر العمدة استطاع أن يحقق الصدارة ، وذلك خلال رده على تصريحات زميله ومواطنه خالد يوسف، التي تحدّى فيها المخرجين بإنتاج عمل مشابه لمسلسله "سره الباتع"، الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي.



ونقل موقع "فوشيا" عن محمد سامي القول، على هامش تواجده في حفل توزيع جوائز "دير جست" 2023، إن الأعمال عُرضت والجمهور اختار الأفضل بينها.



وأوضح: خالد يوسف زميلي وأخي الكبير، احترمه وأحبه، ولكن الأعمال عُرضت والناس اختارت العمل رقم 1 والعمل رقم 10. هذا كله في الماضي. الآن يجب أن نتحدث عن القادم.



وتابع: نحن الحمدلله حققنا الصدارة في مسلسل "جعفر العمدة" وكان أنجح مسلسل في موسم رمضان 2023 بفارق كبير جداً عن باقي المسلسلات وهذا ليس رأيي، بل رأي الجمهور والنُقاد، والدليل على ذلك العدد الكبير من الجوائز التي حصل عليها المسلسل في مختلف المهرجانات.



وأكد محمد سامي الذي يعتبر من أشهر المخرجين في الوقت الحالي، أن خالد يوسف قدّم عملاً جيداً باعتباره مخرجاً كبيراً ولديه وعي درامي مهم جداً و"سرّه الباتع" أول مسلسل له بعد غياب طويل، مضيفاً: أنا من المعجبين بخالد يوسف.



يذكر أن المخرج المصري خالد يوسف كان قد ردّ على الانتقادات التي طالت مسلسله بتحدي جميع مخرجي السينما المصرية أن يقدموا عملاً مثل "سرّه الباتع".



وقال في تصريحات تلفزيونية إن الانتقادات التي وجهت لمسلسله أشبه بمن وجد رواية كُتب في ملخصها أن هناك خطأ مطبعياً، فلم يقرأها، وانتقدها بسبب هذا الخطأ المطبعي .