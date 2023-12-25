انت الأن تتابع خبر كيم كارداشيان تسخر من شهداء غزة وتدعم ستاربكس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جددت كيم كارادشيان، سخريتها من شهداء قطاع غزة في الوقت الذي روجت به لستاربكس الذي يتعرض لحملة مقاطعة، مؤكدة بذلك إصرارها لدعم الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه بحق الانسانية.



وشاركت كارداشيان مقطع فيديو عبر حسابها في "إنستغرام" تستعرض فيه تغليفها هدايا عيد الميلاد، مستخدمة تيشيرتات من علامتها التجارية Skims، إذ اختارتها جميعا باللون الأبيض.



ورأى الكثيرون أن اختيارها اللون الأبيض على وجه التحديد، واعتمادها هذه الطريقة في تغليف الهدايا، تتشابه بالطريقة التي يكفن فيها ضحايا أهالي غزة.



وكتبت إحداهن: عار عليك كيم لنشر هذا والسخرية من الأطفال الذين يموتون. أنت بحاجة إلى بعض العمليات التجميلية لعقلك أيضًا. عار، عار عليك. بلا قلب وبلا عقل.



من جهة أخرى، حاولت كيم الترويج لمتاجر القهوة العالمية "ستاربكس"، التي دعا مؤيدو القضية الفلسطينية على مقاطعتها، عبر الخروج من أحد متاجرها ممسكة بكوب قهوة.



وكتب أحدهم معلقًا على دعم أشهر نجوم هوليوود والسوشيال للعلامة التجارية: هناك إبادة جماعية تحدث حرفيًا وستاربكس تمولها إلى حد كبير، ولهذا السبب يقاطعون ستاربكس، ثم لديك هؤلاء المشاهير المثيرين للشفقة والمثيرين للاشمئزاز مثل كيم كارداشيان وسومي وجيسو يروجون لها بلا خجل! المال فقط هو الذي يهمهم وليس الإنسانية .