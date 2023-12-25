غضب جماهيري وأنباء عن اجتماع طارئ لنقابة الموسيقيين بسبب أغنية روبي "3 ساعات متواصلة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثارت الفنانة روبي أغنيتها الجديدة 3 ساعات متواصلة" جدلًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، مما دفع إلى غضب جماهيري كبير حيث وصف الجمهور الأغنية بأنها تحمل بعض الكلمات الغير أخلاقية.

وعلى الجانب الآخر هناك من أخذ الأغنية من جانب المزاح وبدأو في عمل مجموعة من الإفيهات على الأغنية.

أغنية 3 ساعات متواصلة تتصدر التريند:

تصدرت الفنانة روبي تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب بأغنيتها الجديدة 3 ساعات متواصلة"، والتي طرحتها خلال الساعات الأخيرة الماضية عبر قناتها الرسمية على التطبيق، وجميع المنصات الغنائية.

واقتربت الأغنية من تحقيق 50 ألف مشاهدة على يوتيوب لتكون ضمن قائمة الأعلى مشاهدة وبحثًا على التطبيق.

تفاصيل الأغنية





الأغنية الجديدة لروبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وهي من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ، وتصدرت التريند منذ طرحها.

كلمات أغنية 3 ساعات متواصلة

ومن كلمات الأغنية:

ما تيجي حبه نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا وياما في امورنا اتحشر

ما تيجي حبه نستريح من العناء نطفى نار الاشتياء عندما يأتي المساء يوحسني نورك يا قمر



تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله.. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله

اول ساعه هرسيك تاني ساعه هسرح بيك تالت ساعه هوديك وهلف العالم بيك

مصطفى كامل يوضح حقيقة اجتماع نقابة الموسيقيين حول أغنية روبى

وفي سياق آخر أكد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية أنه لم يأخذ قرار حتى الآن فيما يخص اجتماع النقابة بخصوص أغنية "3 ساعات متواصلة" التي طرحتها الفنانة روبى أمس، وأثارت بعض الجدل على السوشيال ميديا كما تداول البعض، مضيفا في بيان صحفى أصدره أنه في حالة عقد اجتماع سيعلن على الفور، وكل ما يتداول بخصوص عقد اجتماع ومؤتمر بخصوص الأغنية غير صحيح .

وكانت قد تداول مؤخرا أنباء عن عقد اجتماع لنقابة المهن الموسيقية على أغنية "3 ساعات متواصلة" للفنانة روبى بسبب جرأة كلماتها كما اعتبرها البعض، وهو مانفته النقابة في بيان لها عن اتخاذ قرار في ذلك.