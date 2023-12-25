نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد وبهاء سلطان يطرحان "كله فالصو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان أحمد سعد وبهاء سلطان أغنية كله فالصو عبر قناة سعد الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة الفنانة إسعاد يونس معهما في الغناء، لتكون الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة.

أغنية “كله فالصو” الأغنية الدعائية لفيلم عصابة عظيمة من بطولة الفنانة إسعاد يونس، وحققت نجاحًا هائلًا فور طرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة فهي من كلمات الأغنية للشاعر فلبينو ومصطفى البرنس، وألحان أحمد طارق يحيى، وإنتاج شركة مزيكا للمنتج محمد جابر.

أحمد سعد يكشف عن موعد طرح ديو "كله فالصو" مع بهاء سلطان

وكان قد صرح الفنان أحمد سعد عن موعد طرح أغنية “كله فاصلو”، والذي يتعاون فيها مع الفنان بهاء سلطان، والتي تعد الأغنية الرسمية لفيلم “عصابة عظيمة” للنجمة إسعاد يونس، والمقرر طرحه يوم 4 يناير المقبل في جميع دور العرض، لينافس في شباك التذاكر وسط نجوم السينما خلال الموسم الشتوي.

وروج سعد للأغنية عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث نشر جزءًا من الأغنية وعلق قائلًا: “استنوا أغنية كله فالصو مع النجم بهاء سلطان بكرة الساعة 6 على كل المنصات الموسيقية”.