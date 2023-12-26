بالتعاون مع روتانا.. محمود الليثى يستعد لطرح أغنية "نص بنات بلدك"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت شركة روتانا للصوتيات عن البوستر الدعائي لأغنية “نص بنات بلدك" للفنان محمود الليثي، ومن المقرر طرحها خلال أيام عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.





وكان قد إنتهى الليثي مؤخرًا من تسجيل أغنية “نص بنات بلدك” تمهيدًا لطرحها لجمهوره على طريقة الـ "سنجل"، وشاركت روتانا البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.





أحدث أعمال محمود الليثي





وطرح الليثي مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “أخوك يشرف بلد” بالتعاون مع المطرب الشعبي عمر كمال، من فيلم حمص وحلاوة.





أغنية أخوك يشرف بلد

أغنية "أخوك يشرف بلد" من كلمات مصطفى الجن، ألحان علاء غنيم، وتوزيع إسلام شيبسي.





أحداث فيلم حمص وحلاوة

فيلم "حمص وحلاوة" إخراج أحمد البدرى، بطولة حجاج عبد العظيم ويجتمع فيه عدد من نجوم الغناء الشعبى، ومنهم أمينة ومحمودالليثىومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوى وحسن الخلعى تأليف سيد السبكى وتدور قصتة فى إطار كوميديرومانسى.

آخر أعمال محمود الليثي

ويذكر أن آخر أعمال محمود الليثي هو أغنية سطلانة من فيلم بعد الشر، بالتعاون مع المطرب عبد الباسط حمودة وحمدي بتشان وحسنالخلعي، وتعد أغنية سطلانة من فيلم بعد الشر من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو.