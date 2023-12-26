نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. انطلاق حفل ذوي القدرات الخاصة بمسرح الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر بمناسبة اليوم العالمي لذوى الهمم، حيث قدم الطلاب ذوي القدرات الخاصة من فصل الغناء العربي تدريب وقيادة ميرفت فريد بمشاركة فصل الباليه تدريب وإخراج عايشة فؤاد، مساء أمس الإثنين 25 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

حفل ذوي القدرات الخاصة

تضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية الخاصة بالعام الجديد والاغانى الوطنية يصاحبها مشاهد استعراضية وباليه منها:"مارش باليه كسارة البندق، مصر يا اول نور فى الدنيا، وباحتاج لك وتحتاج لي، على قد حبنا، مسأله مبدأ، كان يا مكان، كوكب تاني، جت سليمة، اخر ايام الصيفية،لسة هتحلى، ليلة عيد، ولا اي كلام، فرصة تتغير" وغيرها، واداء كل من: مصطفى عبد الرحمن، حسن الكاف، مروان احمد، فريدة احمد، استيفن روماني، محمد ايمن، عاصم محمد، مريم طارق، عز الدين سامح، حنين سامح، فرح محمد،شرف احمد، سلوان محمد، أميره عزت، محمد مصطفى، على فرج، بسمة ثابت، سهى مدحت.

ليلتين لفرقة فرسان الشرق للتراث

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر أقيمت ليلتين لفرقة فرسان الشرق للتراث قدمت خلالهما عرض "الفولكلور والعصور" تصميم وإخراج الدكتور عصام عز.

يشار أن فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر تأسست عام 2009 على يد المصمم والمخرج وليد عوني 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي، وإعادة صياغته فنيًا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية ثم انضمت إلى فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم وتوالت بعدها العروض التي لاقت استحسان الجمهور.