ياسمين علي وجرعة من الحب والرومانسية بأغنية "كتاب مفتوح"

القاهرة - محمد ابراهيم - صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية ياسمين علي بعنوان "كتاب مفتوح" حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود العالمية.

أغنية كتاب مفتوح جرعة من الحب والرومانسية

أغنية "كتاب مفتوح" من اللون الغنائي الرومنسي، جاءت باللهجة المصرية، وقدمت ياسمين علي جرعة من الحب والرومنسية، مقدمةً آداءًا متمكنًا من مختلف تفاصيل اللحن، حيث جمعت بين "التكنيك" والإحساس.

كلمات كتاب مفتوح

أغنية "كتاب مفتوح" مختلفة من حيث التركيبة الموسيقية والجمل اللحنية، وجاء النص جديدًا بمصطلحاته ومفرداته التي شرحت معنى الحب من وجهة نظر الأنثى.

تصوير أغنية كتاب مفتوح

على صعيد الصورة، صُورت أغنية "كتاب مفتوح" في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد، وجاء الكليب بسيطًا وقريبًا من عين المشاهد.

أغنية "كتاب مفتوح" من كلمات بدور حسوني والحان وليد نور وتوزيع kimz وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

أبرز أعمال ياسمين علي

يذكر أن ياسمين علي قدمت العديد من الأغانى سواء المنفردة أو تترات لأعمال فنية أبرزها "اتفائلوا بالخير" تتر مسلسل "أمر واقع" بطولة كريم فهمى والذى تم عرضه في شهر رمضان عام 2018، كما غنتا تتر مسلسل "الضاحك الباكي" بطولة عمرو عبد الجليل والذى تم عرضه العام الماضى، كما شاركت بالتمثيل في أكثر من عمل أبرزها "الحلم" و"النهاية" و"بت القبائل" و"بيت السلايف" وغيرها.